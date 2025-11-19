scorecardresearch
 

हावड़ा: हथियार साफ करते समय फ्लैट के अंदर चली गोली, महिला घायल, पति हिरासत में

हावड़ा के शिबपुर क्षेत्र स्थित एक लग्ज़री रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में फ्लैट के अंदर गोली चलने से पूनम यादव घायल हो गईं. उन्हें कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पति गोपाल यादव ने दावा किया कि लाइसेंसी हथियार साफ करते वक्त गलती से गोली चल गई. पुलिस यह जांच रही है कि यह हादसा था या किसी विवाद का नतीजा. कॉम्प्लेक्स प्रबंधन ने भी पति के दावे की पुष्टि की है.

पति का दावा संदिग्ध!(Photo: Representational)
कोलकाता के नजदीक हावड़ा जिले के शिबपुर इलाके में बुधवार को एक हाई-एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया. पुलिस के अनुसार, महिला पूनम यादव को गोली लगने से चोट आई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है.

पति का दावा: हथियार साफ करते समय चली गोली

घायल महिला के पति गोपाल यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. उन्होंने दावा किया कि वे अपने लाइसेंसी हथियार की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई और वह पूनम के गर्दन को छूते हुए निकल गई. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, गोली उनके फ्लैट के अंदर से चलाई गई थी.

पुलिस जांच: हादसा या विवाद?

शिबपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और पूनम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. अधिकारी ने कहा कि वे यह जांच कर रहे हैं कि क्या वास्तव में यह एक दुर्घटना थी या गोली चलने के वक्त दंपति के बीच कोई विवाद हुआ था. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के वक्त कोई और व्यक्ति फ्लैट में मौजूद था या नहीं.

प्रारंभिक पूछताछ में क्या कहा पति ने

पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में गोपाल यादव ने यही दोहराया कि वह हथियार साफ कर रहे थे और गलती से ट्रिगर दब गया. अधिकारी ने कहा कि तकनीकी जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट और मौके की फोरेंसिक जांच के बाद ही आगे की दिशा तय होगी. कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी पंकज शर्मा ने बताया, गोपाल बाबू ने हमें कहा कि हथियार साफ करते समय गलती से गोली चल गई. उन्होंने साफ कहा कि कोई जानबूझकर फायरिंग नहीं की गई.

