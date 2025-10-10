scorecardresearch
 

टीचर ही नहीं, नगर निकाय भर्ती में भी घोटाला! ममता के मंत्री के ठिकानों समेत 11 जगहों पर ED की रेड

नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के विधायक एवं अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री श्री सुजीत बोस से जुड़े परिसरों सहित 11 परिसरों की तलाशी ली गई. ईडी ने इस मामले में विधायक एवं आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस के आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली थी.

पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के दफ्तर पर ED ने छापेमारी की है (Photo: ITG, Representational)
पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता सुजीत बोस के सॉल्टलेक स्थित कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह छापेमारी की है. यह कार्रवाई राज्य के नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की जा रही है.

ईडी ने बताया कि सुजीत बोस समेत 11 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इनमें बोस के दफ्तर, उनसे जुड़ी कंपनियों और दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्ता के आवास भी शामिल हैं.

इस मामले में जांच CBI की FIR से शुरू हुई थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था. अदालत ने यह माना कि भर्ती घोटाला सिर्फ स्कूल शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर पालिकाओं में की गई भर्तियों तक फैला हुआ है.

यह भी पढ़ें: बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: 1806 'भ्रष्ट' शिक्षकों की लिस्ट जारी, पूर्व मंत्री की बेटी से लेकर TMC नेताओं के रिश्तेदार तक शामिल

रथीन घोष के ठिकानों पर भी छापे

ईडी ने पहले भी इसी मामले में सुजीत बोस और खाद्य आपूर्ति मंत्री रथीन घोष के घरों पर छापे मारे थे. अब एजेंसी को आशंका है कि नगर निकायों में भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण मिले हैं.

ईडी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान नगर पालिका भर्तियों में भी अनियमितताओं के सबूत मिले थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे.

