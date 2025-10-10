टीचर ही नहीं, नगर निकाय भर्ती में भी घोटाला! ममता के मंत्री के ठिकानों समेत 11 जगहों पर ED की रेड

पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता सुजीत बोस के सॉल्टलेक स्थित कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह छापेमारी की है. यह कार्रवाई राज्य के नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की जा रही है.

ईडी ने बताया कि सुजीत बोस समेत 11 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इनमें बोस के दफ्तर, उनसे जुड़ी कंपनियों और दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्ता के आवास भी शामिल हैं.

इस मामले में जांच CBI की FIR से शुरू हुई थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था. अदालत ने यह माना कि भर्ती घोटाला सिर्फ स्कूल शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर पालिकाओं में की गई भर्तियों तक फैला हुआ है.

रथीन घोष के ठिकानों पर भी छापे

ईडी ने पहले भी इसी मामले में सुजीत बोस और खाद्य आपूर्ति मंत्री रथीन घोष के घरों पर छापे मारे थे. अब एजेंसी को आशंका है कि नगर निकायों में भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण मिले हैं.

ईडी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान नगर पालिका भर्तियों में भी अनियमितताओं के सबूत मिले थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे.

