scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल: दोस्त के साथ बाहर खाने गई मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, छात्रों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन

पश्चिम बर्धमान ज़िले में ओडिशा की एक मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप. (Photo: Representational )
पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप. (Photo: Representational )

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान (दुर्गापुर) ज़िले में ओडिशा की एक मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई, जब द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक दोस्त के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी. वहीं, इस घटना को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए हैं और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली मेडिकल छात्रा का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. मेडिकल छात्रा के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हमने जांच शुरू कर दी है.

पत्रकारों से बात करते हुए छात्रा के माता-पिता ने कहा कि वे अपनी बेटी के दोस्तों का फ़ोन आने के बाद शनिवार सुबह दुर्गापुर पहुंचे. मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ शुक्रवार रात लगभग 10 बजे "सामूहिक बलात्कार" किया गया, जब वह अपने दोस्त के साथ रात के खाने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

woman crying
छात्रा को दी लिफ्ट, चलती कार में चाकू की नोंक पर किया गैंगरेप, हाइवे पर फेंककर भागे 
देशी इलाज के बहाने युवती से दुराचार का आरोप.(Photo:ITG)
वैद्य ने हाथ पकड़कर नसें दबाईं, युवती से बोला- प्राइवेट पार्ट भी चेक करना है 
पत्नी की हत्या को हादसा दिखाने की पति ने की कोशिश (Photo: Screengrab)
रॉड से पत्नी की हत्या की, फिर सिलेंडर का पाइप खोलकर घर में लगा दी आग...पति बना हैवान 
Passenger attacked in bus
ओडिशा: बदमाशों ने चलती बस में यात्रियों पर चाकू से किया हमला, इलाके में तनाव  
महिला को खींच ले गया मगरमच्छ 

यह भी पढ़ें: भुवनेश्वर: छात्रा से रेप के आरोप में कांग्रेस छात्र संगठन के अध्यक्ष गिरफ्तार, समर्थकों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन

छात्रा के पिता ने कहा कि हमें उसके दोस्तों का फ़ोन आया और हमने घटना के बारे में सुना. हम शनिवार सुबह यहां आए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मैंने सुना था कि कॉलेज का शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा है, इसलिए हमने बेटी को यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था.

Advertisement

वहीं, शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घटना से जुड़े कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, जिनमें पीड़िता का साथी युवक भी शामिल है. लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभिन्न एंगल से मामले की जांच की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement