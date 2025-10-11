पश्चिम बंगाल: दोस्त के साथ बाहर खाने गई मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, छात्रों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान (दुर्गापुर) ज़िले में ओडिशा की एक मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई, जब द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक दोस्त के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी. वहीं, इस घटना को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए हैं और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली मेडिकल छात्रा का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. मेडिकल छात्रा के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हमने जांच शुरू कर दी है.

पत्रकारों से बात करते हुए छात्रा के माता-पिता ने कहा कि वे अपनी बेटी के दोस्तों का फ़ोन आने के बाद शनिवार सुबह दुर्गापुर पहुंचे. मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ शुक्रवार रात लगभग 10 बजे "सामूहिक बलात्कार" किया गया, जब वह अपने दोस्त के साथ रात के खाने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर गई थी.

छात्रा के पिता ने कहा कि हमें उसके दोस्तों का फ़ोन आया और हमने घटना के बारे में सुना. हम शनिवार सुबह यहां आए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मैंने सुना था कि कॉलेज का शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा है, इसलिए हमने बेटी को यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था.

वहीं, शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घटना से जुड़े कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, जिनमें पीड़िता का साथी युवक भी शामिल है. लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभिन्न एंगल से मामले की जांच की जा रही है.

