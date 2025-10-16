scorecardresearch
 

दुर्गापुर गैंगरेप: पीड़िता के पिता ने CM ममता को बताया 'मां जैसा', कहा- बेटी को न्याय दिलाएं

दुर्गापुर गैंगरेप मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है. पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 'मां जैसी' बता कर अपने पिछले बयान के लिए माफी मांगी और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी. (File Photo: PTI)
दुर्गापुर गैंगरेप की पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 'माँ जैसा' बताया और कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो वे मुझे माफ कर दें. उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए, लेकिन उनकी प्राथमिकता है कि बेटी को ओडिशा वापस ले जाया जाए.

पीड़िता के पिता ने कहा, ममता बनर्जी मेरे लिए मां जैसी हैं. अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं. मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं. लेकिन मैं उनसे यह भी मांग करता हूं कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करें.

इससे पहले पीड़िता के पिता ने सीएम ममता बनर्जी के उस बयान की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं रात में बाहर ना निकलें. उस समय पीड़िता के पिता ने कहा था कि वो बंगाल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जाना चाहते हैं. उन्होंने कहा था, लगता है बंगाल औरंगजेब के शासन में है. मेरी बेटी की जिंदगी सबसे पहले आती है. करियर बाद में.

अब बुधवार को उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को डॉक्टर्स द्वारा फिट घोषित किए जाने के बाद ही घर वापस ले जाया जाएगा. उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग दोहराई और कहा कि राज्य प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करता है कि यह कब संभव हो पाएगा.

पीड़िता के पिता ने यह भी कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी राज्य में और ज्यादा रुके. सोनार बंगला सोनार बंगला रहे, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा. मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो यहां पढ़कर डॉक्टर बनेगी. अब मैं नहीं चाहता कि बंगाल की दूसरी बेटियों को भी ऐसी ही यातना झेलनी पड़े.

बताते चलें कि पीड़िता एमबीबीएस की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है. आरोप है कि 10 अक्टूबर की शाम जब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के परिसर से बाहर खाने के लिए जा रही थी तो उसके साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पीड़िता का दोस्त भी शामिल है.

