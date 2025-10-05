scorecardresearch
 

दार्जिलिंग में लगातार बारिश से भूस्खलन, अब तक नौ लोगों की मौत, मीरिक में ज्यादा नुकसान

दार्जिलिंग में लगातार बारिश और भूस्खलन से अब तक नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग लापता हैं. मीरिक, जसबीरगांव और धार गांव जैसे कई इलाकों में घर बह गए और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है. मौसम विभाग ने इस इलाके में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

दार्जिलिंग में भारी बारिश से तबाही (Photo: ITG)
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार भारी बारिश के कारण शनिवार को कई भूस्खलन हुए, जिनमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और दो लोग लापता हैं. भूस्खलन ने घर बहा दिए, सड़कों को नुकसान पहुंचाया और कई दूरदराज के गांवों को मुख्य मार्गों से काट दिया. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दार्जिलिंग उप-प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ) रिचर्ड लेप्चा ने बताया कि मीरिक लेक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ. यहां एनडीआरएफ ने भी राहत अभियान में शामिल होकर लोगों को मलबे से निकालने का कार्य शुरू किया. 

रिपोर्टों के अनुसार सर्सली, जसबीरगांव, मीरिक बस्ती, धार गांव (मेची) और मीरिक लेक क्षेत्र में मृतकों की पुष्टि हुई है. धार गांव में भारी मिट्टी के दबाव से कई घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन चार लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिली.

मीरिक में ज्यादा नुकसान

मीरिक में कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, जबकि अस्थायी राहत शिविर स्थानीय एनजीओ और प्रशासन की मदद से स्थापित किए गए है. उत्तर बंगाल विकास मंत्री ने स्थिति को "चिंताजनक" बताया और कहा कि रिपोर्टों के अनुसार मीरिक में 11 और दार्जिलिंग में 6 लोगों की मौत हुई, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
 
पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश और खिसकते ढलानों के कारण राहत कार्य में काफी कठिनाई आ रही है. कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और मलबे को हटाना मुश्किल हो रहा है. मुख्य मार्ग जैसे मीरिक-सुखियापोखरी रोड पर यातायात बाधित हो गया है, जबकि कई हिलटॉप बस्तियों में संचार सेवा बाधित है.

ममता बनर्जी ने दिए राहत-बचाव कार्य तेज करने के आदेश

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उप-हिमालयी क्षेत्र दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. घटना को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'मैं चिंतित और सतर्क हूं, हमारे राज्य के उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कई क्षेत्रों में रात भर अचानक हुई भारी बारिश और राज्य में बाहर से बहने वाले अत्यधिक नदी जल के कारण बाढ़ आ गई है. कल रात 12 घंटे में उत्तर बंगाल में अचानक 300 मिमी से अधिक बारिश हुई, और इसी दौरान संकोष नदी में अत्यधिक जल प्रवाह हुआ जिससे सामान्य रूप से भूटान और सिक्किम से बहने वाली नदियों पानी की मात्रा भी बढ़ गई. इस वजह से कई आपदाएं उत्पन्न हुईं. उन्होंने राहत-बचाव कार्य को और तेज करने का निर्देश दिया है.

 

