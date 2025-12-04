'बाबरी मस्जिद बयान' मामले पर TMC बनाम राज्यपाल, स्पीकर बोले- 'अधिकार क्षेत्र जान लें'

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और गवर्नर के बीच बाबरी मस्जिद पर ठन गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद मुद्दे पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कदम की कड़ी निंदा की है.

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद पर दिए जा रहे बयानों पर चिंता जताई है.

राज्यपाल ने चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद की कानून व्यवस्था पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए. इसके साथ ही, उन्होंने सवाल किया कि हुमायूं कबीर के खिलाफ क्यों राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है?

ममता सरकार को गवर्नर की चेतावनी

सूबे के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बंगाल सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे. राज्यपाल की इस सक्रियता पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

राज्यपाल के कदम पर पश्चिम बंगाल विधान सभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, "राज्यपाल को पता होना चाहिए कि उनका अधिकार कहां तक है."

स्पीकर ने तर्क दिया कि अगर राज्यपाल को जानकारी चाहिए थी, तो वह राज्य सरकार से पूछ सकते थे कि मुर्शिदाबाद पर उनकी क्या राय है. स्पीकर ने कहा कि राज्यपाल चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछ सकते थे, उन्हें इस तरह से करने की क्या ज़रूरत थी.

