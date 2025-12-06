scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल में बाबरी-स्टाइल मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम आज... RAF-BSF तैनात, 3 लाख लोग जुटने का दावा

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि शनिवार को मोरादीघी के पास 25 बीघा क्षेत्र में करीब 3 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी. पुलिस, RAF और BSF की तैनाती के बीच प्रशासन ने इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया है.

Advertisement
X
नींव रखने का प्रस्ताव निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दिया है. (File Photo- ITG)
नींव रखने का प्रस्ताव निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दिया है. (File Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा स्थित रेजीनगर इलाके में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की नींव रखे जाने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस, RAF और BSF की तैनाती के बीच प्रशासन ने इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया है. कार्यक्रम शनिवार 6 दिसंबर को है, जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद ध्वंस की वर्षगांठ का दिन भी है.

नींव रखने का प्रस्ताव निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दिया है. शुक्रवार को RAF के जवान इलाके में पहुंचे और स्थानीय स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराए गए. कृष्णानगर और बेहरामपुर से भी अतिरिक्त बल भेजे गए हैं. सुरक्षा बलों ने प्रस्तावित स्थल के आसपास फ्लैग मार्च और गश्त शुरू कर दी है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक बताते हुए कबीर ने दावा किया है कि शनिवार को मोरादीघी के पास 25 बीघा क्षेत्र में करीब 3 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के धार्मिक नेता शामिल होंगे। उनके अनुसार दो सऊदी काजी विशेष काफिले में सुबह कोलकाता एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। सात कैटरिंग एजेंसियों को ‘शाही बिरयानी’ बनाने का जिम्मा दिया गया है। 

सम्बंधित ख़बरें

High court judgment on mosque construction
बाबरी मस्जिद के निर्माण पर क्या बोले हुमायूं कबीर? 
Mamata Banerjee
'चुनाव से तीन महीने पहले ही क्यों लागू किया SIR?', ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना 
गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बंगाल सरकार को चेतावनी दी है.
'बाबरी मस्जिद बयान' मामले पर TMC बनाम राज्यपाल, स्पीकर बोले- 'अधिकार क्षेत्र जान लें' 
TMC ने Humayun Kabir को सस्पेंड किया, जानें... 
narendra modi finger mamata banerjee
मोदी ने बंगाल के सांसदों को SIR पर धैर्य के साथ आगे बढ़ने की नसीहत क्यों दी? 

प्रशासन ने फिलहाल नहीं मिली कार्यक्रम की अनुमति

उन्होंने दावा किया है कि करीब 40,000 पैकेट अतिथियों और 20,000 पैकेट स्थानीय लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिससे सिर्फ भोजन पर 30 लाख रुपये से अधिक का खर्च अनुमानित है और कुल बजट 60-70 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। कबीर ने प्रशासन को आश्वासन दिया है कि उनके स्वयंसेवक कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे और पूरा आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न होगा. हालांकि, प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए उनकी अनुमति याचिका पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है. अधिकारियों ने कहा कि संवेदनशील तारीख को देखते हुए सुरक्षा समीक्षा जारी है.

Advertisement

राज्यपाल ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

इस बीच, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को लोगों से अपील की कि वे उत्तेजक बयानों, अफवाहों और भड़काऊ राजनीति से दूर रहें और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि का शिकार न हों. लोक भवन द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट के अनुसार, राज्यपाल ने राज्य सरकार से कहा है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और कहीं भी अशांति न होने दे.

राज्यपाल बोस ने स्थिति की निगरानी के लिए लोक भवन में एक एक्सेस प्वाइंट सेल बनाने का निर्देश दिया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा.  पोस्ट में कहा गया, “लोग फोन या ईमेल के माध्यम से लोक भवन एक्सेस प्वाइंट सेल से संपर्क कर किसी भी अप्रिय घटना, धमकी, डराने-धमकाने या भड़काऊ बयान की शिकायत कर सकते हैं. राज्यपाल खुद इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे. एक्सेस प्वाइंट सेल से संपर्क के लिए 033-22001641, 9289010682, 9995251155, 9480813891 और ईमेल: osd2w.b.governor@gmail.com के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement