'पापा को मारा गया है...', पुलिस ने 'अंकल' बनकर मासूम बेटे से खुलवाया 'कातिल' मां का राज; भतीजे से अफेयर में रची थी खौफनाक साजिश

यूपी के बाराबंकी में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या के लिए ई-रिक्शा चालक को एक लाख रुपये की सुपारी दे दी. देवा मेला घूमने आए पति के कत्ल को पत्नी ने सड़क हादसा बता दिया. लेकिन जब पुलिस ने सच्चाई की परतें खोलीं तो खुलासा ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया. खुद महिला के मासूम बेटे ने ही हत्या का राज खोल दिया. जब पुलिस ने उसे प्यार से 'अंकल' बनकर बात की, तो उसने साफ कह दिया- “पापा को मारा गया है.”

देवा मेले से लौटते वक्त हुआ था कत्ल

दरअसल, पूरा मामला बाराबंकी के थाना घुंघटेर क्षेत्र का है. यहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हनुमंतलाल की हत्या का खुलासा कर दिया है.

दो दिन पहले हनुमंतलाल अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ देवा मेला घूमने आया था. मगर मेला घूमकर लौटते वक्त, उसकी लाश देवा-लखनऊ रोड पर मिली. पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है. मगर पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ और फिर कड़ाई से पूछताछ हुई.

पूछताछ में जो सच्चाई निकली, उसने पुलिस को भी दंग कर दिया. मृतक की पत्नी पूजा गौतम का अपने ही परिवार के भतीजे से अवैध संबंध था. घर में झगड़े बढ़े तो पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने की ठान ली. फिर उसने लखनऊ में रहने वाले एक ई-रिक्शा चालक कमलेश से मुलाकात की और उसे अपने पति की हत्या के लिए एक लाख रुपये की सुपारी दी.

Advertisement

13 अक्टूबर की शाम देवा मेला घूमने के बाद, पूजा ने वही ई-रिक्शा बुक किया जिसमें कमलेश ड्राइवर था. जैसे ही वे ताहीरपुर मोड़ के पास पहुंचे, कमलेश ने सरिया उठाई और हनुमंतलाल के सिर पर वार कर दिया. वहीं मौके पर हनुमंतलाल की मौत हो गई. इसके बाद दोनों ने कहानी गढ़ दी- 'सड़क दुर्घटना में हनुमंतलाल की मौत हो गई.'

पुलिस ने बताई पूरी कहानी

एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले में मृतक के बच्चे की ईमानदारी और पुलिस टीम की संवेदनशीलता से हत्या का खुलासा संभव हो सका. फिलहाल, पुलिस ने पूजा और कमलेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई सरिया, मोबाइल फोन और ई-रिक्शा बरामद हुआ है.

एएसपी ने बताया कि पत्नी ने ई-रिक्शा वाले कमलेश को एक लाख पारी की सुपारी दी, फिर बाइक से ठंड का बहाना लेकर उतरी, और उसी रिक्शा में बैठ गई. मृतक मोटरसाइकिल से था. उसे इन लोगों ने रास्ते में रोक कर लोहे की रॉड से प्रहार करके मौत को घाट उतार दिया. फिर घटना को एक्सीडेंट का रूप देते हुए पुलिस को सूचना दी और पत्नी ई-रिक्शा वाले के साथ वापस लखनऊ चली गई.

पुलिस के मुताबिक, मामला पूरी तरह बेवफाई और लालच से जुड़ा है. ये एक तरह का ब्लाइंड मर्डर था जिसका खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और ई-रिक्शावाले को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----