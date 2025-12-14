जबरन संबंध, सिगरेट से जलाया, फिर गोलीकांड... लखनऊ में सिरफिरे की दरिंदगी, पुलिस के सामने पीड़िता की आपबीती

यूपी की राजधानी लखनऊ में गर्लफ्रेंड को गोली मारने वाले सिरफिरे आशिक को लेकर पीड़िता ने बड़े खुलासे किए हैं. उसने पुलिस को बताया कि आरोपी आकाश आपराधिक प्रवृत्ति का है. उसने कई बार मारपीट की, जबरन शारीरिक संबंध बनाए, सिगरेट से जलाया और अश्लील वीडियो भी बनाए.

पीड़िता ने कहा कि आकाश साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़ा है. लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनमें ठगी के पैसे मंगवाता था और इसी से उसने दो महीने पहले स्कॉर्पियो खरीदी थी. वह गाड़ी के डैशबोर्ड में पिस्टल रखकर घूमता था और पुलिस से नजदीकियों की भी बातें करता था. STF की कार्रवाई के बाद जब युवती ने उससे दूरी बना ली तो उसने जान से मारने की धमकी दी. फिर आधी रात घर में घुसकर गोली मारकर फरार हो गया.

यह घटना लखनऊ के पारा इलाके में आधी रात की है. पुलिस को घटना से जुड़े तीन CCTV फुटेज मिले हैं. पहले फुटेज में आरोपी आकाश कश्यप पीड़िता के घर के बाहर स्कॉर्पियो से उतरकर गाली-गलौज करता दिखता है. दूसरे फुटेज में वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और वहां लगे CCTV कैमरे को तोड़ देता है.

तीसरे फुटेज में वह घर से बाहर निकलकर स्कॉर्पियो में बैठता है, इसी दौरान गली से एक अन्य युवक आता है. गेट खोलकर ड्राइवर की सीट पर बैठता है और दोनों फरार हो जाते हैं. पुलिस आरोपी के साथ दिख रहे युवक की पहचान में जुटी है.

पीड़िता की बड़ी बहन ने कहा कि 11-12 दिसंबर की रात करीब 2 बजे आकाश शराब के नशे में घर आया. दरवाजा खुलते ही उसने धक्का दिया और सीधे छोटी बहन के कमरे में घुस गया. विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ की. इसके बाद तमंचा निकालकर छोटी बहन को गोली मार दी, जो कंधे और हाथ में लगी. गोली चलने की आवाज और चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गई और आकाश के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई.

पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि गोली मारने के बाद आकाश उनकी 7 साल की बेटी की ओर बढ़ा और उसे भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन बच्ची डरकर भाग गई. इसके बाद आरोपी ने घायल युवती को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी और फरार हो गया. 21 वर्षीय पीड़िता अपनी बड़ी बहन, 7 साल की भांजी और 3 साल के भांजे के साथ किराए पर रहती है. दोनों बहनें ऑर्केस्ट्रा में काम करती थीं. आरोपी आकाश कश्यप सरोजनी नगर के गौरी बाजार का रहने वाला है. वह पिछले एक साल से युवती के संपर्क में था.

