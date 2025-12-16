scorecardresearch
 
'मेरे मां- बाप और बहनों ने किया मर्डर...', शादीशुदा प्रेमी के घर मिली मैरिड प्रेमिका की लाश

बाराबंकी के सहावपुर कस्बे में एक विवाहित महिला की उसके प्रेमी के घर में कुल्हाड़ी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.घटना के बाद प्रेमी के माता-पिता और चार बहनें फरार हैं.पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और सभी संदिग्धों की तलाश जारी है.  

शादीशुदा प्रेमी के घर मिली मैरिड प्रेमिका की लाश (Photo: Representational imsge)
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सहावपुर कस्बे में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.31 साल की विवाहित महिला की उसके प्रेमी के घर में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.मृतका का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ है.पुलिस को इस मामले में प्रेमी के माता-पिता और उसकी चार बहनों की भूमिका पर संदेह है, जो घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, सहावपुर निवासी संदीप की शादी करीब एक महीने पहले ही हुई थी.इसके बावजूद उसका गोरखपुर की रहने वाली ममता नाम की विवाहित महिला से प्रेम संबंध था.सोमवार रात ममता संदीप के घर आई थी.उस समय घर में संदीप के माता-पिता और चारों बहनें मौजूद थीं, जबकि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी.

बताया जा रहा है कि रात में सब कुछ सामान्य था.मंगलवार सुबह करीब छह बजे संदीप शौच के लिए घर से बाहर गया था.जब वह वापस लौटा तो उसने घर के अंदर ममता का खून से सना शव देखा.शव के पास एक खून लगी कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी.यह दृश्य देखकर संदीप ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.पुलिस का कहना है कि संदीप ने ही अपने माता-पिता पर हत्या करने का आरोप लगाया है.घटना के बाद से संदीप के माता-पिता और उसकी चारों बहनें घर से फरार हैं.

रामनगर सर्किल की क्षेत्राधिकारी गरिमा पंत ने बताया कि सभी संदिग्धों की तलाश की जा रही है और मामले की जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है.मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के कारणों की पुष्टि हो सके.पुलिस ने मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध को हत्या की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है.
 

 

 

