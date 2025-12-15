scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खेत में सूटकेस और लड़की का कंकाल... ऐसे खुला ब्लैकमेल और ब्लाइंड मर्डर का राज

हापुड़ जिले में एनएच-9 के किनारे खेत से मिले महिला के कंकाल के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. मृतका झारखंड की युवती निकली, जिसकी दुष्कर्म की शिकायत की धमकी से घबराकर आरोपी दंपति ने लाठियों से पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या का सामान बरामद किया है.

Advertisement
X
युवती का रेप, ब्लैकमेल और मर्डर, ऐसे खुला ब्लाइंड मर्डर केस (Photo: itg)
युवती का रेप, ब्लैकमेल और मर्डर, ऐसे खुला ब्लाइंड मर्डर केस (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 1 दिसंबर को एनएच-9 हाईवे किनारे खेत में काले रंग के सूटकेस में मिले महिला के कंकाल की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर का था, जिसे पिलखुवा पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सुलझाया है.

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान झारखंड के केरया कुडपानी गांव की रहने वाली युवती सोनिया के रूप में हुई है. हत्या के आरोप में पति-पत्नी अंकित कुमार और उसकी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि अंकित ने सोनिया के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, उसकी अश्लील वीडियो बनाई और जब युवती ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो दोनों ने मिलकर लाठियों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि 1 दिसंबर की दोपहर एक किसान ने एनएच-9 के किनारे खेत में बंद काले सूटकेस की सूचना पुलिस को दी थी. सूटकेस खोलने पर महिला का कंकाल मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. शव काफी पुराना होने के कारण पहचान मुश्किल थी. इसके बाद पुलिस ने कई स्तर पर जांच शुरू की और दिल्ली-एनसीआर तक छानबीन की.

सम्बंधित ख़बरें

-Human skeleton found on terrace of two-storey building in Malappuram
मलप्पुरम में दो मंजिला इमारत की छत पर मिला मानव कंकाल, बदबू आने से खुला राज 
skeleton found behind wall
बाथरूम रेनोवेट करा रहा था शख्स, दीवार के पीछे मिला कंकाल... साथ थी एक चिट्ठी!  
पुलिस के हत्थे चढ़े चार बदमाश (Photo: Screengrab)
चोरी की कार से चोरी, सॉफ्टवेयर की मदद से गाड़ी स्टार्ट कर हो जाते थे फरार, चार गिरफ्तार 
हापुड़ में बिजलीकर्मियों ने चौकी की लाइट काटी  
Hapur: Stunts
UP: हाईवे पर स्टंट करना बारातियों को पड़ा भारी, दूल्हे के 'काफिले' का कटा मोटा चालान, Video 
Advertisement

जांच के दौरान दिल्ली के विवेक विहार थाने में दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से अहम सुराग मिला. एक घर में काम करने वाली मेड ने पुलिस को बताया कि उसने एक युवती की हत्या होते देखी थी. इसी सूचना के आधार पर मृतका की पहचान सोनिया के रूप में हुई.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दंपति झारखंड और अन्य राज्यों से गरीब व असहाय युवतियों को लाकर दिल्ली-एनसीआर में मेड के रूप में काम दिलाने का धंधा करता था. करीब आठ महीने पहले सोनिया को भी नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया गया था. 27 अगस्त की रात उसकी हत्या कर दी गई और बदबू छिपाने के लिए शव को घर में रखा गया. 29 अगस्त को शव को सूटकेस में भरकर ऑटो से एनएच-9 ले जाकर खेत में फेंक दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाठी, मृतका सहित तीन मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की है. मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो भी मिली है. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement