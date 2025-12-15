खेत में सूटकेस और लड़की का कंकाल... ऐसे खुला ब्लैकमेल और ब्लाइंड मर्डर का राज

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 1 दिसंबर को एनएच-9 हाईवे किनारे खेत में काले रंग के सूटकेस में मिले महिला के कंकाल की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर का था, जिसे पिलखुवा पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सुलझाया है.

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान झारखंड के केरया कुडपानी गांव की रहने वाली युवती सोनिया के रूप में हुई है. हत्या के आरोप में पति-पत्नी अंकित कुमार और उसकी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि अंकित ने सोनिया के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, उसकी अश्लील वीडियो बनाई और जब युवती ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो दोनों ने मिलकर लाठियों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि 1 दिसंबर की दोपहर एक किसान ने एनएच-9 के किनारे खेत में बंद काले सूटकेस की सूचना पुलिस को दी थी. सूटकेस खोलने पर महिला का कंकाल मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. शव काफी पुराना होने के कारण पहचान मुश्किल थी. इसके बाद पुलिस ने कई स्तर पर जांच शुरू की और दिल्ली-एनसीआर तक छानबीन की.

जांच के दौरान दिल्ली के विवेक विहार थाने में दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से अहम सुराग मिला. एक घर में काम करने वाली मेड ने पुलिस को बताया कि उसने एक युवती की हत्या होते देखी थी. इसी सूचना के आधार पर मृतका की पहचान सोनिया के रूप में हुई.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दंपति झारखंड और अन्य राज्यों से गरीब व असहाय युवतियों को लाकर दिल्ली-एनसीआर में मेड के रूप में काम दिलाने का धंधा करता था. करीब आठ महीने पहले सोनिया को भी नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया गया था. 27 अगस्त की रात उसकी हत्या कर दी गई और बदबू छिपाने के लिए शव को घर में रखा गया. 29 अगस्त को शव को सूटकेस में भरकर ऑटो से एनएच-9 ले जाकर खेत में फेंक दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाठी, मृतका सहित तीन मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की है. मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो भी मिली है. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है.





