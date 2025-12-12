scorecardresearch
 
पंकज चौधरी का यूपी BJP का अध्यक्ष बनना तय! कल दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र

उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए केंद्र सरकार में वित्त राज्यमंत्री और महाराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी कल नामांकन कर सकते हैं. लखनऊ में दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन होगा, उसी दिन जांच और नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी. 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष की घोषणा होगी.

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार में वित्त राज्यमंत्री और महाराजगंज से सातवीं बार सांसद बने पंकज चौधरी कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं. उनके नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है और अब संभावना है कि वे कल औपचारिक रूप से चुनाव में उतरेंगे. पंकज चौधरी OBC समाज से आते हैं.

लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय तय किया गया है. इसके तुरंत बाद दोपहर 3 से 4 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी. दोपहर 4 से 5 बजे के बीच नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी में हलचल तेज

पार्टी के नियमों के मुताबिक 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. जरुरी होने पर मतदान भी कराया जा सकता है. बता दें, पंकज चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1989 में की थी, जब उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के पार्षद पद पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. उसी साल गोरखपुर से अलग होकर महाराजगंज नया जिला बना. इसके बाद पंकज चौधरी ने अपनी राजनीतिक जमीन को महाराजगंज में मजबूत करना शुरू कर दिया.

पंकज चौधरी कर सकते हैं नामांकन

इस चुनाव में पांच लोकसभा सांसद, आठ विधान परिषद सदस्य, 26 विधानसभा सदस्य और 425 जिलाध्यक्ष या प्रदेश प्रांतीय परिषद सदस्य वोट डालने के पात्र हैं. पार्टी के भीतर इस बार का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि नए अध्यक्ष को संगठन को आगामी चुनावों में मजबूत करने की जिम्मेदारी मिलेगी.

