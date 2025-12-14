scorecardresearch
 
टैंकर से टकराया गया ट्रक.. हाइवे पर बहने लगा डीजल, लोग बर्तन लेकर भरने में जुट गए, Video

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नेशनल हाइवे-2 पर थरियांव थाना क्षेत्र में हादसा हो गया. यहां ट्रक ने पीछे से डीजल टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद टैंकर में भरा डीजल सड़क पर बहने लगा. लोगों ने देखा तो तुरंत बर्तन लेकर डीजल भरने में जुट गए. इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद सड़क पर बहने लगा डीजल. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के प्रयागराज-कानपुर नेशनल हाइवे 2 पर डीजल टैंकर से एक ट्रक टकरा गया. इससे ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए. खलासी की हालत गंभीर है, जो करीब एक घंटे तक ट्रक के केबिन में फंसा रहा. वहीं टैंकर क्षतिग्रस्त होने से हजारों लीटर डीजल हाइवे पर बह गया. तेल भरने के लिए राहगीरों और ग्रामीणों की होड़ लग गई.

हाइवे पर दोनों तरफ पांच किलोमीटर तक करीब दो घंटे यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने दोनों की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया है. अकबरपुर कानपुर देहात के रहने वाले चालक ट्रक चालक जितेंद्र पुत्र लीलाधर, खलासी अजय निवासी कुछेछा हमीरपुर के साथ अकबरपुर स्थित प्लांट से डीजल भरकर सोनभद्र जा रहा था. टैंकर में 29 हजार लीटर डीजल भरा हुआ था.

यहां देखें Video

थरियांव थाने के सामने कुछ लोग खड़े थे, जिनको देख चालक ने टैंकर रोक दिया. उसी दौरान पीछे से सेम (बीन्स) लादकर आ रहा ट्रक टैंकर के पीछे भिड़ गया. इस हादसे में ट्रक चालक अमजद निवासी मेवात हरियाणा और उसका खलासी मोहम्मद अकरम घायल हो गए. 

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक की केबिन को काटकर उसमें एक घंटे से फंसे खलासी को  बाहर निकलवाया. ड्राइवर और खलासी दोनों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां से कानपुर रेफर कर दिया गया. वहीं टैंकर के क्षतिग्रस्त होने से तेल हाइवे पर बहने लगा. डीजल बहता देख लोग बाल्टी, बोतल आदि लेकर भरने के लिए दौड़े. लोग हाइवे के किनारे जमा हो रहे डीजल और टैंकर से बहने के दौरान बाल्टियों, बोतलों में भरने लगे.

यह भी पढ़ें: डीजल से भरा टैंकर पलटा तो बहने लगी धार... लोग ड्रम-बाल्टी लेकर भागे, तेल भरने की मच गई होड़, Video

कई लोग बोतल, डिब्बे और अन्य बर्तनों में डीजल भरते नजर आए. पुलिस ने लोगों को समझाने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. कुछ देर तक हाइवे पर अव्यवस्था बनी रही. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाने का काम शुरू कराया, ताकि यातायात सामान्य किया जा सके. पूरे मामले की जांच की जा रही है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

