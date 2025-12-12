घर से अचानक गायब हुआ 3 साल का मासूम, पुलिस ने दर्ज किया किडनैपिंग का मामला

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तीन साल का मासूम मोहम्मद फुजैल अहमद अचानक गायब हो गया. घटना उभांव थाना क्षेत्र के एकसर पिपरौली बदागांव की है. गुरुवार दोपहर बच्चा अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन कुछ ही देर बाद परिजनों ने उसे आस-पास कहीं भी नहीं पाया. परिवार ने पहले अपने स्तर पर भरसक प्रयास किए, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका.

काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला, तो उसके पिता असलम ने शुक्रवार को उभांव थाने में शिकायत दर्ज कराई. परिजनों के अनुसार, बच्चे के अचानक गायब होने ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है. परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका से बेहद चिंतित हैं.

थानाध्यक्ष (एसएचओ) संजय शुक्ला ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 (किडनैपिंग) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि बच्चे की सुरक्षित बरामदगी के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है.

एसएचओ शुक्ला ने बताया, “बच्चे को तलाशने के लिए दो विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं. परिजनों के सहयोग से गांव और आसपास के क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है. जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.” पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी के पास बच्चे से संबंधित कोई जानकारी हो, तो तुरंत थाने में संपर्क करें. गांव में बच्चे के गायब होने की खबर फैलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया है.

