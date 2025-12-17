scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉयफ्रेंड की गुंडागर्दी..., गर्लफ्रेंड के मकानमालिक के घर पहुंचा, जानलेवा हमला कर लूटे 5 लाख

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में किराएदार के बॉयफ्रेंड ने साथियों के साथ मिलकर जल निगम के ठेकेदार के घर में घुसकर जानलेवा हमले और लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. तमंचे के बट से सिर फोड़कर आरोपी 5 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने लूट ले गए. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
गर्लफ्रेंड के मकानमालिक के घर पहुंचा, हमला कर लूटे 5 लाख (Photo: itg)
गर्लफ्रेंड के मकानमालिक के घर पहुंचा, हमला कर लूटे 5 लाख (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में किराएदार के बॉयफ्रेंड ने मकानमालिक के साथ जो किया वह भयानक था. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक जल निगम के ठेकेदार के घर में घुसकर जानलेवा हमला और लूट की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने तमंचे के बट से ठेकेदार का सिर फोड़ दिया और गोली मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

घटना पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर स्थित आदर्श विहार कॉलोनी की है. कॉलोनी निवासी जल निगम के ठेकेदार पिंटू शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे वह घर में अकेले थे. इसी दौरान किराएदार का बॉयफ्रेंड अपने तीन साथियों के साथ घर में घुस आया और वारदात को अंजाम दिया.

पीड़ित के मुताबिक, 15 दिसंबर को उनकी पत्नी मायके गई हुई थी. रात करीब 8:30 बजे चार युवकों ने घर का गेट खटखटाया.जैसे ही उन्होंने छोटा गेट खोला, चारों युवक धक्का देकर अंदर घुस गए. इनमें से दो के हाथ में तमंचा था. आरोपियों ने तमंचे के बट से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वह लहूलुहान हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

लुधियाना में महिला हत्याकांड में पुलिस का खुलासा. (Photo: Screengrab)
होटल में शरीरिक संबंध फिर शादी को लेकर लड़ाई, महिला ने काटा प्राइवेट पार्ट तो बॉयफ्रेंड ने कर दी हत्या 
बेटी ने पीएसी कॉन्स्टेबल से प्रयागराज जाकर कर ली शादी. (Photo: ITG)
बेटी बोली- बॉयफ्रेंड संग ही जाऊंगी… पिता की थाने में बिगड़ गई तबीयत 
संजय निषाद के बयान पर विपक्ष का तंज
'वो भी तो आदमी ही हैं ना...' हिजाब हटाने के सपोर्ट में दिए बयान पर संजय निषाद की सफाई 
बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: यूपी सूचना विभाग)
दुकान की DM, SDM खुद करेंगे जांच, सीएम योगी के आदेश पर जानें किस पर लगेगा एनएसए 
लखनऊ में टीम इंडिया ने फिल्म ‘धुरंधर’ देखी. (Photo: Screengrab)
मैच से पहले मूवी ब्रेक, टीम इंडिया ने थिएटर जाकर देखी फिल्म ‘धुरंधर’ 

आरोपियों ने उनकी कमर पर तमंचा सटाकर गोली मारने की धमकी दी और अलमारी की चाबी छीन ली. इसके बाद अलमारी खोलकर 5 लाख रुपये नकद, करीब डेढ़ तोले की सोने की चेन और लगभग 7 ग्राम अन्य गहने लूट लिए. लूटपाट के दौरान घर का सारा सामान भी बिखेर दिया गया.

Advertisement

पिंटू शर्मा ने बताया कि उनके घर की दूसरी मंजिल पर शकुंतला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा भारती किराए पर रहती थी. किराया न देने को लेकर विवाद के बाद 5-6 दिन पहले उससे कमरा खाली करवा लिया गया था. उसका फ्रिज घर में ही रखा हुआ था और किराया देने के बाद फ्रिज ले जाने को कहा गया था. पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों में भारती का बॉयफ्रेंड अनुज भी शामिल था, जो अक्सर उससे मिलने घर आता-जाता था, इसलिए वह उसे पहचानते हैं. एक अन्य आरोपी मलिक की भी पहचान की गई है, जबकि दो युवक वारदात के समय बाहर खड़े थे. वहीं, पारा थाना इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement