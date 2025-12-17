बॉयफ्रेंड की गुंडागर्दी..., गर्लफ्रेंड के मकानमालिक के घर पहुंचा, जानलेवा हमला कर लूटे 5 लाख

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में किराएदार के बॉयफ्रेंड ने मकानमालिक के साथ जो किया वह भयानक था. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक जल निगम के ठेकेदार के घर में घुसकर जानलेवा हमला और लूट की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने तमंचे के बट से ठेकेदार का सिर फोड़ दिया और गोली मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

घटना पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर स्थित आदर्श विहार कॉलोनी की है. कॉलोनी निवासी जल निगम के ठेकेदार पिंटू शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे वह घर में अकेले थे. इसी दौरान किराएदार का बॉयफ्रेंड अपने तीन साथियों के साथ घर में घुस आया और वारदात को अंजाम दिया.

पीड़ित के मुताबिक, 15 दिसंबर को उनकी पत्नी मायके गई हुई थी. रात करीब 8:30 बजे चार युवकों ने घर का गेट खटखटाया.जैसे ही उन्होंने छोटा गेट खोला, चारों युवक धक्का देकर अंदर घुस गए. इनमें से दो के हाथ में तमंचा था. आरोपियों ने तमंचे के बट से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वह लहूलुहान हो गए.

आरोपियों ने उनकी कमर पर तमंचा सटाकर गोली मारने की धमकी दी और अलमारी की चाबी छीन ली. इसके बाद अलमारी खोलकर 5 लाख रुपये नकद, करीब डेढ़ तोले की सोने की चेन और लगभग 7 ग्राम अन्य गहने लूट लिए. लूटपाट के दौरान घर का सारा सामान भी बिखेर दिया गया.

पिंटू शर्मा ने बताया कि उनके घर की दूसरी मंजिल पर शकुंतला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा भारती किराए पर रहती थी. किराया न देने को लेकर विवाद के बाद 5-6 दिन पहले उससे कमरा खाली करवा लिया गया था. उसका फ्रिज घर में ही रखा हुआ था और किराया देने के बाद फ्रिज ले जाने को कहा गया था. पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों में भारती का बॉयफ्रेंड अनुज भी शामिल था, जो अक्सर उससे मिलने घर आता-जाता था, इसलिए वह उसे पहचानते हैं. एक अन्य आरोपी मलिक की भी पहचान की गई है, जबकि दो युवक वारदात के समय बाहर खड़े थे. वहीं, पारा थाना इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

