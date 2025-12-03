scorecardresearch
 
UP: लालच देकर कराता था धर्म परिवर्तन, रॉबर्ट्सगंज से व्यक्ति गिरफ्तार

सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान कर्मा इलाके के पगिया निवासी रामू के रूप में हुई है.

धर्म परिवर्तन के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में लोगों का धर्म बदलने की कोशिश करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपी की पहचान कर्मा इलाके के पगिया निवासी रामू के रूप में हुई है.

सर्किल ऑफिसर (CO) रणधीर मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई मंगलवार देर शाम यहां वार्ड नंबर 16 के निवासी शिवम सिंह राजपूत की लिखित शिकायत के बाद की गई. CO ने कहा कि राजपूत, जिसने खुद को BJP युवा मोर्चा का जिला पदाधिकारी बताया. उसने शिकायत कर आरोप लगाया कि कुछ लोग पड़ोस में आए थे और लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: फुरकान ने प्रेमजाल में फंसाया, धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव... इंकार करने पर फैमिली को पीटा

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जांच के दौरान जानकारी सही पाई गई. जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राम पाल के घर पर इकट्ठा हुए कुछ लोग हिंदू निवासियों को लालच देकर ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे थे.

शिकायतकर्ता के अनुसार रामू और उनकी पत्नी रिंकी, कविता नाम की एक महिला के साथ लोगों को धर्म बदलने के लिए उकसा रहे थे. जब वे पहुंचे, तो आरोपियों ने महिलाओं को आगे और पुरुषों को उनके पीछे खड़ा कर दिया. जिससे तनाव की स्थिति बन गई. सीओ का कहना है कि फिलहाल मामले में जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

