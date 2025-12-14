'बेटे का पहला बर्थडे है, धूमधाम से मनाएंगे...' मालिक के 50 हजार पर आ गया लालच, पुलिस को कॉल कर कहा- लूट हो गई

गोरखपुर में पुलिस को गुमराह करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने और कर्ज चुकाने के लिए एक युवक ने लूट की झूठी कहानी रच दी. आरोपी ने पुलिस को 50 हजार रुपये की लूट की सूचना दी, लेकिन जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पूरी रकम बरामद कर ली है.

मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का है. जैनपुर का रहने वाला सनोज निषाद अपने गांव के नरेश निषाद के यहां मुर्गी दाना सप्लाई का काम करता है. 11 दिसंबर को वह बाइक से महराजगंज के श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के नगबारी में मुर्गी दाना पहुंचाने गया था. काम निपटाकर लौटते समय उसके पास 50 हजार रुपये थे, जो उसके मालिक के बताए जा रहे हैं.

लौटते वक्त जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास पहुंचते ही सनोज ने डायल 112 पर कॉल कर कहा कि बाइक सवार दो बदमाशों ने उससे 50 हजार रुपये लूट लिए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई. सनोज की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया.

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे करीब 10 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. कैमरों में सनोज तो बाइक से आता-जाता दिखाई दिया, लेकिन कथित बदमाश कहीं नजर नहीं आए. इससे पुलिस को सनोज की कहानी पर शक हुआ. इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई.

पूछताछ में सनोज ने जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसकी शादी डेढ़ साल पहले हुई है और 31 दिसंबर को उसके बेटे का पहला जन्मदिन है. वह जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था और साथ ही उस पर करीब 23 हजार रुपये का कर्ज भी था. इसी लालच में उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ दी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पैसे अपनी ही बाइक की सीट के नीचे छिपा दिए थे. पुलिस ने बाइक की तलाशी ली तो सीट के नीचे से पूरे 50 हजार रुपये बरामद हो गए.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि सनोज निषाद ने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी. उसने पुलिस को बताया कि जब वो घर आ रहा था तो भटहट के पास बाइक सवार बदमाशों ने उससे 50 हजार लूट लिए. सनोज ने अपने मालिक के पैसे हड़पने के लिए झूठी सूचना दी थी. यह पैसा रिकवर कर लिया गया. उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया गया है.

