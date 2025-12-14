scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बेटे का पहला बर्थडे है, धूमधाम से मनाएंगे...' मालिक के 50 हजार पर आ गया लालच, पुलिस को कॉल कर कहा- लूट हो गई

यूपी के गोरखपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बेटे का जन्मदिन मनाने और कर्ज चुकाने की चाहत में एक युवक ने पुलिस को 50 हजार की लूट की झूठी सूचना दे दी. डायल 112 पर कॉल के बाद पुलिस एक्टिव हुई और जब आसपास के 10 से अधिक सीसीटीवी की जांच की गई तो आरोपी की कहानी में झोल नजर आया. सख्त पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपी से की पूछताछ तो हो गया खुलासा. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने आरोपी से की पूछताछ तो हो गया खुलासा. (Photo: Screengrab)

गोरखपुर में पुलिस को गुमराह करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने और कर्ज चुकाने के लिए एक युवक ने लूट की झूठी कहानी रच दी. आरोपी ने पुलिस को 50 हजार रुपये की लूट की सूचना दी, लेकिन जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पूरी रकम बरामद कर ली है.

मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का है. जैनपुर का रहने वाला सनोज निषाद अपने गांव के नरेश निषाद के यहां मुर्गी दाना सप्लाई का काम करता है. 11 दिसंबर को वह बाइक से महराजगंज के श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के नगबारी में मुर्गी दाना पहुंचाने गया था. काम निपटाकर लौटते समय उसके पास 50 हजार रुपये थे, जो उसके मालिक के बताए जा रहे हैं.

लौटते वक्त जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास पहुंचते ही सनोज ने डायल 112 पर कॉल कर कहा कि बाइक सवार दो बदमाशों ने उससे 50 हजार रुपये लूट लिए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई. सनोज की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी प्रदीप शुक्ला रकम के साथ पकड़ा गया
दिल्ली लूटः कम सैलरी से परेशान था ड्राइवर 
पंजाब: आंगन में सो रही 80 साल की महिला का मर्डर, कान की बाली लूट ले गए बदमाश 
(प्रतीकात्मक फोटो -Getty Images)
Lucknow: सोने की बाली लूटने के लिए महिला का कान काट ले भागे बदमाश 
एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली
हापुड़ में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़, गोली लगते ही कबूली लूट की वारदात  
पुलिस की गिरफ्तर में पड़े गए आरोपी.
वाराणसी: सुलझी बैंक मैनेजर की मर्डर मिस्ट्री, इस वजह से हुई थी हत्या 

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में FOREX लूट का बड़ा खुलासा... हथियार के बल पर 23.48 लाख नकद और बाइक लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

Advertisement

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे करीब 10 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. कैमरों में सनोज तो बाइक से आता-जाता दिखाई दिया, लेकिन कथित बदमाश कहीं नजर नहीं आए. इससे पुलिस को सनोज की कहानी पर शक हुआ. इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई.

पूछताछ में सनोज ने जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसकी शादी डेढ़ साल पहले हुई है और 31 दिसंबर को उसके बेटे का पहला जन्मदिन है. वह जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था और साथ ही उस पर करीब 23 हजार रुपये का कर्ज भी था. इसी लालच में उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ दी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पैसे अपनी ही बाइक की सीट के नीचे छिपा दिए थे. पुलिस ने बाइक की तलाशी ली तो सीट के नीचे से पूरे 50 हजार रुपये बरामद हो गए.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि सनोज निषाद ने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी. उसने पुलिस को बताया कि जब वो घर आ रहा था तो भटहट के पास बाइक सवार बदमाशों ने उससे 50 हजार लूट लिए. सनोज ने अपने मालिक के पैसे हड़पने के लिए झूठी सूचना दी थी. यह पैसा रिकवर कर लिया गया. उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement