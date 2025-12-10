scorecardresearch
 
गुरुग्राम में FOREX लूट का बड़ा खुलासा... हथियार के बल पर 23.48 लाख नकद और बाइक लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के बहाने बंधक बना 23.48 लाख नकद और बाईक लूटने वाले चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने होटल आशीयाना एलाइट में हथियार दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Neeraj Vashishta/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Neeraj Vashishta/ITG)

गुरुग्राम में विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करने के बहाने एक युवक को होटल में बुलाकर 23 लाख 48 हजार रुपये, मोबाइल फोन और बाइक लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम देने वाले चार शातिर आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर-31 ने गिरफ्तार कर लिया है.

सभी आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है.

होटल में कमरे में बंद कर हथियार के बल पर लूट 

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 2 दिसंबर को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-56 में शिकायत दर्ज कराई कि वह FOREX Expert Currency Exchange में काम करता है. 1 दिसंबर की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसे 26 हजार USD एक्सचेंज करने के लिए कॉल आई. वह अपने साथी के साथ 23 लाख 48 हजार रुपये लेकर बाइक से होटल आशियाना एलाइट, सेक्टर-57 पहुंच गया.

वहां एक व्यक्ति उसे कमरे नंबर 102 में ले गया. जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, कमरे को अंदर से लॉक कर दिया गया. इसके बाद दो अन्य लोग बाथरूम से हथियार लेकर बाहर आए और दोनों को डराकर कैश, मोबाइल फोन और बाइक लूट ली. आरोपियों ने पीड़ितों के हाथ बांध दिए, मुंह पर टेप लगा दी और कमरे को बाहर से लॉक कर मौके से फरार हो गए. पीड़ित किसी तरह बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी.

चारों आरोपी दबोचे, सभी पूर्व से अपराधी प्रवृत्ति के

मामले की जांच क्राइम यूनिट सेक्टर-31 को सौंपी गई, जिसके बाद टीम ने तकनीकी व गुप्त सूचना के आधार पर चारों आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद तालीम उर्फ तनवीर (शामली, यूपी), पम्मी उर्फ पोमी, रोहित उर्फ नोना और नवीन (तीनों जिला जींद, हरियाणा) शामिल हैं. मोहम्मद तालीम को गुरुग्राम से और बाकी तीनों को जींद से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे और उनका एक साथी विदेश में रहता है. उसी के साथ मिलकर उन्होंने इस लूट की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब आरोपियों से लूटी गई रकम, हथियारों और उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करेगी.

पुलिस रिमांड में और खुलासों की उम्मीद

पुलिस टीम आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगने की तैयारी कर चुकी है. रिमांड के दौरान यह भी जांच की जाएगी कि क्या यह गैंग इससे पहले भी ऐसे अपराधों में शामिल रहा है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

