शाहजहांपुर: ई-रिक्शा से टकराई BJP विधायक की स्कॉर्पियो, हर्जाने में मांगे ₹4000; राहगीरों ने किया हंगामा तो गाड़ी लेकर भागा ड्राइवर

पीलीभीत के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सोमवार शाम शाहजहांपुर के खुटार तिकुनिया चौराहे पर अनियंत्रित होकर खड़े ई-रिक्शा से टकरा गई. गाड़ी का इंडिकेटर का शीशा टूटने पर विधायक बाबूराम पासवान और उनके चालक ने ई-रिक्शा चालक छत्रपाल के साथ अभद्र व्यवहार किया.

ई-रिक्शा वाले से भिड़े विधायक जी (Photo- Screengrab)
ई-रिक्शा वाले से भिड़े विधायक जी (Photo- Screengrab)

यूपी के शाहजहांपुर में भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की स्कॉर्पियो गाड़ी से एक ई-रिक्शा टकरा गया. गाड़ी का इंडिकेटर का शीशा टूटने पर विधायक ने ई-रिक्शा चालक से ₹4000 का जुर्माना मांगना शुरू कर दिया.

राहगीरों ने इसे अमानवीय व्यवहार बताते हुए विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया. विवाद बढ़ता देख विधायक का चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मौके पर पुलिस भी आ गई थी.

आरोप है कि विधायक और उनके चालक ने ई-रिक्शा चालक के साथ अभद्र व्यवहार किया. यह व्यवहार देखकर आसपास के राहगीर मौके पर जमा हो गए. राहगीरों ने गरीब चालक को छोड़ने का निवेदन किया, लेकिन विधायक अपनी जिद पर अड़े रहे. 

विधायक जी और उनके चालक का रौद्र रूप राहगीर सह नहीं पाए और उन्होंने इस अमानवीय व्यवहार की निंदा की. जब विधायक हर्जाने के रूप में ₹4000 मांगने लगे, तो मौके पर जुटे लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. कुछ राहगीरों ने चंदा जमा करके जुर्माने का पैसा देने की हामी भी भर दी.  

इसी बीच, जब मीडिया ने विधायक जी से इस बारे में पूछा, तो वह कहते नजर आए कि "तुमसे क्या मतलब है." मामला बिगड़ता देख विधायक का चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला. इस पूरे हंगामे का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. 

दरअसल, पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान सोमवार की शाम 6:30 बजे के करीब शाहजहांपुर के कस्बे खुटार तिकुनिया चौराहा से निकल रहे थे. यहां पर लखीमपुर खीरी जनपद के मैलानी कस्बे में रहने वाला छत्रपाल अपना ई रिक्शा लेकर खड़ा था. तभी  तेज रफ्तार से आई भाजपा विधायक की स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर ई रिक्शा से टकरा गई.

गाड़ी चला रहे चालक ने जब तक गाड़ी को कंट्रोल करने का प्रयास किया, तब तक गाड़ी ई रिक्शा से टकरा कर कुछ दूर तक चली गई. जिससे गाड़ी का इंडिकेटर का शीशा टूट गया. ये देख गाड़ी में सवार विधायक जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह और उनका चालक ई रिक्शा वाले पर टूट पड़े और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे.  

