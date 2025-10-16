scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में नहीं मिले जावेद हबीब, अब मुंबई में तलाश... वारंट लेकर निकली संभल पुलिस; निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप

संभल में बिटकॉइन्स निवेश धोखाधड़ी के आरोप में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ पुलिस ने सर्च वारंट जारी कराया है. 33 मुकदमों में नामजद हबीब बुधवार को दिल्ली स्थित आवास पर नहीं मिले. FLC कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में अब संभल पुलिस की टीम उनकी तलाश में मुंबई जाने की तैयारी कर रही है.

Advertisement
X
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (फाइल फोटो)
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (फाइल फोटो)

यूपी के संभल में बिटकॉइन्स में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर शिकंजा कस गया है. 33 मुकदमों में नामजद जावेद हबीब के खिलाफ पुलिस ने सर्च वारंट जारी कराया. बीते बुधवार को पुलिस उनकी दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिले. अब पुलिस की एक टीम उन्हें खोजने मुंबई जाएगी. 

आपको बता दें कि संभल पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी करवाया है. पुलिस हबीब की तलाश में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर पहुंची. पुलिस ने यह कार्रवाई FLC कंपनी में निवेश पर धोखाधड़ी के आरोप में की है. पुलिस ने घर में तलाशी ली, लेकिन जावेद हबीब वहां नहीं थे. अब पुलिस टीम मुंबई जाने की तैयारी कर रही है. 

पुलिस के अनुसार, फॉलिकल ग्लोबल कंपनी में निवेश पर 50 से 75 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर बिटकॉइन्स और बाइनेंस कोइन्स में निवेश कराया गया. संभल के 100 से अधिक लोगों से 5 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. इस मामले में जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और कंपनी के संभल हेड सैफुल्ला के खिलाफ रायसत्ती थाने में 33 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Fir Against Jawed Habib and his Son Anas for Duping People on the name of Crypto Investment
जावेद हबीब पर एक्शन की तैयारी! 32 मुकदमों में हैं नामजद  
जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. (File Photo: ITG)
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR, करोड़ों की ठगी का आरोप 
Hairstylist Jawed Habib (File Photo)
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, संपत्ति हो सकती है कुर्क  
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर धोखाधड़ी का आरोप. (File Photo: ITG)
अब तक 20 FIR... आखिर किस विवाद में फंसे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब 
Fir Against Jawed Habib and his Son Anas for Duping People on the name of Crypto Investment
जावेद हबीब और बेटे अनस पर करोड़ों की ठगी का आरोप... अब तक 13 FIR दर्ज, लगेगा गैंगस्टर एक्ट! 
Advertisement

पुलिस के सामने पेश नहीं हुए जावेद हबीब

जावेद हबीब को पुलिस ने 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, लेकिन वह खुद पेश नहीं हुए. उनके वकील पवन कुमार ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए कुछ दस्तावेज सौंपे. एसपी के.के. बिश्नोई ने बताया कि वकील ने कहा कि जावेद हबीब खुद के खिलाफ सबूत नहीं दे सकते, जो कि गलत है. इसके बाद पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी करवाने का फैसला किया. 

दिल्ली से खाली हाथ लौटी पुलिस, अब मुंबई की तैयारी

बुधवार को सब इंस्पेक्टर पवित्र परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सर्च वारंट लेकर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जावेद हबीब के घर पहुंची. वहां उन्हें जावेद हबीब के भाई अमजद हबीब मिले, जिन्होंने उनके उस आवास पर नहीं रहने की बात कही. पुलिस को हबीब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी. अब संभल पुलिस उनके मुंबई ठिकाने पर भी दबिश देने की तैयारी कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement