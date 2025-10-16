दिल्ली में नहीं मिले जावेद हबीब, अब मुंबई में तलाश... वारंट लेकर निकली संभल पुलिस; निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप

यूपी के संभल में बिटकॉइन्स में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर शिकंजा कस गया है. 33 मुकदमों में नामजद जावेद हबीब के खिलाफ पुलिस ने सर्च वारंट जारी कराया. बीते बुधवार को पुलिस उनकी दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिले. अब पुलिस की एक टीम उन्हें खोजने मुंबई जाएगी.

आपको बता दें कि संभल पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी करवाया है. पुलिस हबीब की तलाश में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर पहुंची. पुलिस ने यह कार्रवाई FLC कंपनी में निवेश पर धोखाधड़ी के आरोप में की है. पुलिस ने घर में तलाशी ली, लेकिन जावेद हबीब वहां नहीं थे. अब पुलिस टीम मुंबई जाने की तैयारी कर रही है.

पुलिस के अनुसार, फॉलिकल ग्लोबल कंपनी में निवेश पर 50 से 75 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर बिटकॉइन्स और बाइनेंस कोइन्स में निवेश कराया गया. संभल के 100 से अधिक लोगों से 5 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. इस मामले में जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और कंपनी के संभल हेड सैफुल्ला के खिलाफ रायसत्ती थाने में 33 मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के सामने पेश नहीं हुए जावेद हबीब

जावेद हबीब को पुलिस ने 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, लेकिन वह खुद पेश नहीं हुए. उनके वकील पवन कुमार ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए कुछ दस्तावेज सौंपे. एसपी के.के. बिश्नोई ने बताया कि वकील ने कहा कि जावेद हबीब खुद के खिलाफ सबूत नहीं दे सकते, जो कि गलत है. इसके बाद पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ सर्च वारंट जारी करवाने का फैसला किया.

दिल्ली से खाली हाथ लौटी पुलिस, अब मुंबई की तैयारी

बुधवार को सब इंस्पेक्टर पवित्र परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सर्च वारंट लेकर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जावेद हबीब के घर पहुंची. वहां उन्हें जावेद हबीब के भाई अमजद हबीब मिले, जिन्होंने उनके उस आवास पर नहीं रहने की बात कही. पुलिस को हबीब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी. अब संभल पुलिस उनके मुंबई ठिकाने पर भी दबिश देने की तैयारी कर रही है.

