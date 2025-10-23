scorecardresearch
 

Feedback

एटा में ‘सत्ता की रंजिश’: वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान को ईंटों से पीटकर मार डाला, कोतवाली पर हंगामा

एटा के विजयदेपुर गांव में सत्ता की रंजिश में वर्तमान प्रधान ने कथित तौर पर पूर्व प्रधान जय सिंह की ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस दर्दनाक वारदात के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को कोतवाली अलीगंज के गेट पर रखकर हंगामा किया और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

Advertisement
X
एटा में पूर्व प्रधान की हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo- ITG)
एटा में पूर्व प्रधान की हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo- ITG)

यूपी के एटा जिले में सत्ता की रंजिश ने एक दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया है. अलीगंज क्षेत्र के विजयदेपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर वर्तमान प्रधान ने कथित तौर पर पूर्व प्रधान जय सिंह की ईंटों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को कोतवाली के गेट पर रखकर जमकर हंगामा किया. 

कोतवाली पर शव रखकर हंगामा

पूर्व प्रधान की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक के भतीजे ने बताया, "मेरे ताऊ जी को प्रधान ने पहले गाली दी, फिर ईंट से कूट-कूट कर मार डाला. हम लोगों ने रोका भी, लेकिन वो लोग नहीं माने." 

सम्बंधित ख़बरें

कासगंज में सास और दामाद के बीच मोहब्बत की चर्चा हर ओर होने लगी है (Photo: ITG)
गंदी मोहब्बत... सास-दामाद के बीच छह महीने से अफेयर, फोटो हुई वायरल तो सबको चला पता  
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई सर्जरी. (Photo: ITG)
फूल बरसाकर हुआ बहू को किडनी देने वाली सास का गांव में स्वागत  
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई सर्जरी. (Photo: ITG)
बहू की जान बचाने के लिए सास ने दान कर दी अपनी किडनी, मां ने कर दिया था मना 
CRIME SCENE
हत्या या आत्महत्या? हाइवे के पास महिला का खून का सना शव मिलने से हड़कंप  
police team at crime scene
पड़ोसी के संदूक में ठुंसी मिली लापता शख्स की लाश, भीड़ का फायदा उठाकर भागा परिवार  

इस हत्याकांड से गुस्साए परिजन और ग्रामीण पूर्व प्रधान जय सिंह का शव लेकर सीधे कोतवाली अलीगंज पहुंचे और गेट पर शव रखकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. 

पुलिस और प्रशासन का हस्तक्षेप

कोतवाली पर बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए विधायक अलीगंज, एसडीएम, सीओ और कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरह आक्रोशित भीड़ को शांत करने का प्रयास किया और उन्हें जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. 

Advertisement

तनाव की स्थिति को देखते हुए विधायक अलीगंज समेत एसडीएम, सीओ और कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है. पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित भीड़ को शांत करने का प्रयास किया और लोगों को न्याय का भरोसा दिलाया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement