एटा में ‘सत्ता की रंजिश’: वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान को ईंटों से पीटकर मार डाला, कोतवाली पर हंगामा

यूपी के एटा जिले में सत्ता की रंजिश ने एक दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया है. अलीगंज क्षेत्र के विजयदेपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर वर्तमान प्रधान ने कथित तौर पर पूर्व प्रधान जय सिंह की ईंटों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को कोतवाली के गेट पर रखकर जमकर हंगामा किया.

कोतवाली पर शव रखकर हंगामा

पूर्व प्रधान की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक के भतीजे ने बताया, "मेरे ताऊ जी को प्रधान ने पहले गाली दी, फिर ईंट से कूट-कूट कर मार डाला. हम लोगों ने रोका भी, लेकिन वो लोग नहीं माने."

इस हत्याकांड से गुस्साए परिजन और ग्रामीण पूर्व प्रधान जय सिंह का शव लेकर सीधे कोतवाली अलीगंज पहुंचे और गेट पर शव रखकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

पुलिस और प्रशासन का हस्तक्षेप

कोतवाली पर बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए विधायक अलीगंज, एसडीएम, सीओ और कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरह आक्रोशित भीड़ को शांत करने का प्रयास किया और उन्हें जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

