3800 बसों का बेड़ा, तीन अस्थायी बस अड्डे... प्रयागराज माघ मेले को लेकर यूपी रोडवेज ने कीं खास तैयारियां

प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले भव्य माघ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए यूपी परिवहन निगम ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. निगम 3800 बसों का विशाल बेड़ा तैनात करेगा, जिसमें 200 बसें रिजर्व रहेंगी. भीड़ प्रबंधन को सुचारू रखने के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों में तीन अस्थायी बस अड्डे तैयार किए जा रहे हैं.

माघ मेले की तैयारियों में यूपी रोडवेज. (Photo: ITG)
प्रयागराज में संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से लगने वाले माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी परिवहन निगम तैयारियों में जुटा है. क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह का कहना है कि माघ मेले के लिए परिवहन निगम ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए तीन अस्थाई बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है.

परिवहन निगम 3800 बसों का बेड़ा भी लगाएगा, जिसमें 200 बसें रिजर्व में रखी जाएंगी. इमरजेंसी की स्थिति में इन बसों का संचालन किया जाएगा. स्नान, प्रमुख पर्वों को छोड़कर सामान्य दिनों में भीड़ कम होने पर 1800 बसों का संचालन प्रतिदिन होगा. माघ मेले में आने वाली संभावित भीड़ के मद्देनजर अस्थाई बस अड्डे भी बनाए जा रहे हैं. मेले के दौरान इन्हीं अस्थाई बस अड्डों से बसों का संचालन होगा.

गंगा पार झूंसी इलाके में एक अस्थाई बस अड्डा बनेगा, जहां से जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की ओर बसों का संचालन किया जाएगा. दूसरा बस अड्डा यमुना पार इलाके में नैनी के लेप्रोसी चौराहे के करीब बनाया जाएगा. यहां से बांदा, चित्रकूट के साथ ही मिर्जापुर की ओर जाने वाली बसों का संचालन होगा. ‌इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए रीवा की ओर जाने वाली बसों का संचालन लेप्रोसी में बने अस्थाई बस अड्डे से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Magh Mela 2026: 44 दिन तक चलेगा माघ मेला! 29 दिनों का होगा कल्पवास, नोट करें पवित्र स्नान की तिथि

सिविल लाइंस और विद्या वाहिनी अस्थाई बस अड्डे से भी बसों का संचालन होगा. ‌यहां से लखनऊ, अयोध्या और कानपुर के लिए बसें चलेंगी. यूपी परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह का कहना है कि अगर इसके बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो नेहरू पार्क और बेला कछार में भी अस्थाई बस अड्डे बनाए जाएंगे, ‌ताकि मेले में आने वाली भीड़ को आसानी से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके. इसके अलावा शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें हैं. यह बसें भी यात्रियों की सुविधा के अनुसार चलाई जाती रहेंगी.

