scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंकज चौधरी बने यूपी BJP के नए अध्यक्ष... स्वस्ति वाचन, शंखनाद और डमरू वादन से गूंजा पार्टी दफ्तर

उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों का निर्वाचन भी संपन्न हुआ. राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी यूपी से बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए.

Advertisement
X
पंकज चौधरी (R) यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने, भूपेंद्र चौधरी की ली जगह. (Photo: X/@BJP4UP)
पंकज चौधरी (R) यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने, भूपेंद्र चौधरी की ली जगह. (Photo: X/@BJP4UP)

केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को रविवार को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया. केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की. कार्यक्रम की शुरुआत स्वस्ति वाचन, शंखनाद और डमरू वादन के साथ हुई, जिसके बाद पंकज चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया. निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पार्टी का झंडा नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी को सौंपा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित यूपी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे. यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम की घोषणा के बाद पंकज चौधरी मंच पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी. महाराजगंज से सात बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं. प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

इससे पहले शनिवार को पंकज चौधरी ने एकमात्र उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे निर्विरोध मंजूरी मिली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने. चौधरी पर कंधों पर यूपी में भाजपा संगठन को और मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. चूंकि किसी और नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, इसलिए पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय था.

सम्बंधित ख़बरें

मृतक सुनील कुमार. (File Photo: Ankit Mishra/ITG)
तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर का कहर! टक्कर मारा, फिर पेट पर चढ़ा दी कार... युवक की मौत 
बारात घर में सजा रह गया मंडप और स्टेज. (Photo: Screengrab)
फेरों से पहले दहेज की डिमांड... ब्रेजा कार और 20 लाख पर अड़ा दूल्हा, टूट गई शादी 
जौनपुर में बाबाओं को भीड़ ने पीटा. (Photo: Screengrab)
पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा... जौनपुर में बाबाओं की बेरहमी से पिटाई 
UP में डीजल लूटने की लोगों में मची होड़ 
यूपी बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी से पहले क्या बोले पंकज चौधरी, देखें  
Advertisement

यह भी पढ़ें: 7 बार सांसद, दो बार केंद्रीय मंत्री और बड़ा ओबीसी चेहरा... जानिए यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे पंकज चौधरी के बारे में

बीजेपी राष्ट्रीय परिषद में यूपी के 120 सदस्य

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ राज्य से राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों का निर्वाचन भी पूरा हुआ. राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, रमापति राम त्रिपाठी को यूपी से बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है. बीजेपी में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं. पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय  के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं. उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. समर्थकों का मानना है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने के लिए पार्टी ने एक अनुभवी और जमीनी नेता पर भरोसा जताया है.

पार्षद से यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने का सफर

पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आने वाले यूपी बीजेपी के चौथे प्रदेश अध्यक्ष हैं. उनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं. ये तीनों भी कुर्मी समुदाय से आते हैं. पंकज चौधरी के राजनीति करियर की शुरुआत 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में हुई थी. उसी वर्ष वह गोरखपुर के डिप्टी मेयर बने. उन्हें बीजेपी ने 1991 में महराजगंज लोकसभा सीट से टिकट दिया. उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया और महज 27 साल की उम्र में चुनाव जीतकर देश की संसद में पहुंचे. उन्होंने 1991, 1996, 1998, 2004, 2014, 2019 और 2024 में महराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार जीत दर्ज की. उहें 1999 और 2009 में उन्हें क्रमश: समाजवादी पार्टी के कुंवर अखिलेश सिंह और कांग्रेस के हर्ष वर्धन श्रीनेत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement