UP में "नोट-माला कांड", दूल्हा उड़ा ले गया 1.15 लाख... मांगने पर दुकानदार को दे रहा धमकी

बागपत में एक अजीबोग़रीब मामला सामने आया है. जिसे सुनकर लोग हैरान हैं. यहां एक दूल्हे ने शादी की शान बढ़ाने के लिए 1 लाख 15 हजार रुपये के नोटों की महंगी माला तो किराए पर ले ली. लेकिन शादी के पूरे एक साल बाद भी उसे लौटाने का नाम तक नहीं ले रहा. उल्टा दुकानदार जब-जब माला मांगने जाता है, उसे “देख लेंगे” की धमकी दी जा रही है.

पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा कस्बे का है. यहां रहने वाले गुलफाम दूल्हों के लिए फूल और नोटों की आकर्षक मालाएं तैयार करते हैं और उन्हें किराए पर देते हैं. लगभग एक साल पहले पास के ही खिवाई गांव के तस्लीम ने अपने शेरवानी लुक में ‘चमक’ बढ़ाने के लिए गुलफाम से 1 लाख 15 हजार रुपये की नोटों वाली माला किराए पर ली थी. शादी तो कब की निपट गई. लेकिन गुलफाम की नोटों की माला एक साल बाद भी वापस नहीं आई.

धमकियां मिलने से गुलफाम परेशान

गुलफाम के मुताबिक वह पिछले एक साल से तस्लीम से माला लौटाने और किराया देने की गुहार लगा रहे हैं. लेकिन हर बार उन्हें धमकी मिल जाती है कि ज्यादा जोर दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. अपनी मेहनत और पूंजी लगाकर तैयार की गई कीमती माला गायब होने और ऊपर से धमकियां मिलने से गुलफाम परेशान हैं.

गुलफाम ने कहा कि एक साल से वह उम्मीद में बैठे हैं कि शायद आज माला मिल जाए. लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है. धमकियों के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि वह अब कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं.

