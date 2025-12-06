scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP में "नोट-माला कांड", दूल्हा उड़ा ले गया 1.15 लाख... मांगने पर दुकानदार को दे रहा धमकी

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक दूल्हा शान बढ़ाने के लिए 1.15 लाख रुपये का माला रेंट पर तो ले लिया. लेकिन शादी बीत जाने के बाद भी उसे वापस नहीं कर रहा है.

Advertisement
X
पीड़ित गुलफाम, जिनकी दुकान से दूल्हा नोट का माला तो ले गया लेकिन वापस नहीं कर रहा. (Photo: Screengrab)
पीड़ित गुलफाम, जिनकी दुकान से दूल्हा नोट का माला तो ले गया लेकिन वापस नहीं कर रहा. (Photo: Screengrab)

बागपत में एक अजीबोग़रीब मामला सामने आया है. जिसे सुनकर लोग हैरान हैं. यहां एक दूल्हे ने शादी की शान बढ़ाने के लिए 1 लाख 15 हजार रुपये के नोटों की महंगी माला तो किराए पर ले ली. लेकिन शादी के पूरे एक साल बाद भी उसे लौटाने का नाम तक नहीं ले रहा. उल्टा दुकानदार जब-जब माला मांगने जाता है, उसे “देख लेंगे” की धमकी दी जा रही है.

पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा कस्बे का है. यहां रहने वाले गुलफाम दूल्हों के लिए फूल और नोटों की आकर्षक मालाएं तैयार करते हैं और उन्हें किराए पर देते हैं. लगभग एक साल पहले पास के ही खिवाई गांव के तस्लीम ने अपने शेरवानी लुक में ‘चमक’ बढ़ाने के लिए गुलफाम से 1 लाख 15 हजार रुपये की नोटों वाली माला किराए पर ली थी. शादी तो कब की निपट गई. लेकिन गुलफाम की नोटों की माला एक साल बाद भी वापस नहीं आई.

यह भी पढ़ें: बागपत में लहंगे के चक्कर में बवाल! ग्राहक बुलाने को लेकर भिड़े दुकानदार, मारपीट में चली गई एक शख्स की जान

सम्बंधित ख़बरें

Flight Cancellations Force Wedding Reception to Go Online
दूल्हा-दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन हुए शामिल, IndiGo संकट का असर 
Scorpio car
नवदंपति को मंदिर लाया था परिवार, नदी में गिरी स्कॉर्पियो, दूल्हा- दुल्हन की मांओं की मौत  
शादी में रसगुल्ले पर बवाल. (Photo: Screengrab)
शादी में रसगुल्ला को लेकर बवाल... दूल्हा-दुल्हन पक्ष भिड़े, जमकर चलीं कुर्सियां 
ai image of groom arrested
मेरठ में सुहागरात को रहस्यमय तरीके से लापता हुआ दूल्हा, तीन दिन बाद हरिद्वार में इस हाल में मिला 
मथुरा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया गया अतिरिक्त फोर्स. (Photo: Screengrab)
मथुरा, संभल और अयोध्या... बाबरी मस्जिद की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही नजर 

धमकियां मिलने से गुलफाम परेशान

गुलफाम के मुताबिक वह पिछले एक साल से तस्लीम से माला लौटाने और किराया देने की गुहार लगा रहे हैं. लेकिन हर बार उन्हें धमकी मिल जाती है कि ज्यादा जोर दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. अपनी मेहनत और पूंजी लगाकर तैयार की गई कीमती माला गायब होने और ऊपर से धमकियां मिलने से गुलफाम परेशान हैं.

Advertisement

गुलफाम ने कहा कि एक साल से वह उम्मीद में बैठे हैं कि शायद आज माला मिल जाए. लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है. धमकियों के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि वह अब कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement