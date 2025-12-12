दो सालों से बंद मकान में तेज बदबू, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस, मंजर देखकर उड़ गए होश

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बंद मकान के कमरे में खूंटी से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे के बाथरूम के दरवाजे की खूंटी से लटका था . पूरी तरह सड़ चुका शव कई दिन पुराना था और दुर्गंध आ रही थी. 30 से 35 साल के युवक के इस शव की शिनाख्त अभी नहीं हुई है. सूचना मिलने पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए और पड़ताल की. फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकठ्ठे किये . पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल, मामला मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार का है.जहां संजीव नाम के शख्स ने एक मकान का निर्माण कराया था. मकान बेचने के लिए बनाया गया है और खाली पड़ा हुआ था. बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल पहले इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था और इसे बिल्डरों ने बेचने के लिये खाली ही रखा हुआ था.यहां कोई रहता नही था.अधिकांश यहां मकान के खरीददार ही इसे देखने आते हैं .

मकान के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है.वहीं आज मकान के मालिक मकान पर पहुंचे तो उन्हें बहुत दुर्गंध आयी. इधर-उधर देखने के बाद मालूम हुआ कि दुर्गंध एक दूसरी मंजिल के कमरे से आ रही थी जिसका दरवाजा अंदर से बंद था. इसकी सूचना पुलिस दो को दी गई.इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो बनाते हुए मकान के कमरे का लॉक तोड़ा गया तो बाथरूम के दरवाजे की खूंटी से शव लटका दिखाई दिया. शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था और दुर्गंध आ रही थी. इसके बाद पुलिस ने शव को खूंटी से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. फ़ोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं.

मकान मालिक संजीव गुप्ता ने बताया कि गेट खोला तो बदबू आई. तो हमें लगा कि कोई कुत्ता मर गया है.इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो अंदर शव था.

वही इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि पुलिस को घर से बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई. यहां पहुंचकर पाया गया कि एक घर में एक कमरा बंद है.वहां से काफी बदबू आ रही थी. वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इसका दरवाजा तोड़ा गया और वहां अंदर एक युवक का शव मिला है जो की फंदे से लटका हुआ था. पुलिस ने उसको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शव प्रथम दृष्टिया 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है. यह मकान बिकाऊ है इसमें कोई रहता नहीं है . दरवाजा अंदर से बंद था तो लग रहा है कि सुसाइड किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आएगी उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

