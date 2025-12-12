scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो सालों से बंद मकान में तेज बदबू, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस, मंजर देखकर उड़ गए होश

मेरठ के प्रवेश विहार क्षेत्र में एक बंद मकान के कमरे में युवक का शव फंदे से लटका मिला. शव कई दिन पुराना और पूरी तरह सड़ चुका था. मकान खाली था और इसे बेचने के लिए रखा गया था. मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे का लॉक तोड़ा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकठ्ठा किए, पहचान और मौत के कारण की जांच जारी है.

Advertisement
X
दो सालों से बंद मकान से आई तेज बदबू, तोड़ा दरवाजा तो... (Photo: ITG)
दो सालों से बंद मकान से आई तेज बदबू, तोड़ा दरवाजा तो... (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बंद मकान के कमरे में खूंटी से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे के बाथरूम के दरवाजे की खूंटी से लटका था . पूरी तरह सड़ चुका शव कई दिन पुराना था और दुर्गंध आ रही थी. 30 से 35 साल के युवक के इस शव की शिनाख्त अभी नहीं हुई है. सूचना मिलने पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए और पड़ताल की. फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकठ्ठे किये . पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल, मामला मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार का है.जहां संजीव नाम के शख्स ने एक मकान का निर्माण कराया था. मकान बेचने के लिए बनाया गया है और खाली पड़ा हुआ था. बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल पहले इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था और इसे बिल्डरों ने बेचने के लिये खाली ही रखा हुआ था.यहां कोई रहता नही था.अधिकांश यहां मकान के खरीददार ही इसे देखने आते हैं . 

मकान के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है.वहीं आज मकान के मालिक मकान पर पहुंचे तो उन्हें बहुत दुर्गंध आयी. इधर-उधर देखने के बाद मालूम हुआ कि दुर्गंध एक दूसरी मंजिल के कमरे से आ रही थी जिसका दरवाजा अंदर से बंद था. इसकी सूचना पुलिस दो को दी गई.इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो बनाते हुए मकान के कमरे का लॉक तोड़ा गया तो बाथरूम के दरवाजे की खूंटी से शव लटका दिखाई दिया. शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था और दुर्गंध आ रही थी. इसके बाद पुलिस ने शव को खूंटी से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. फ़ोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मामले में एक न्यूरोसर्जन को भी अरेस्ट किया गया है.
सड़क पर 2 लाशें और सिरिंज... डॉक्टर का निकला कनेक्शन, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे 
Accused Kishore killed his friend Ramesh
दोस्त की गर्लफ्रेंड, इंस्टाग्राम मैसेज और खूनी साजिश... युवक की हत्या कर बोरवेल में फेंके लाश के टुकड़े 
Ruckus in Congress office over cake cutting
सोनिया गांधी के बर्थडे पर केक काटने को लेकर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आई मारपीट की नौबत 
ऑनलाइन मंगाए चिकन में मिली मरी छिपकली, युवक की तबीयत बिगड़ी, वीडियो और बिल वायरल 
शादी का झांसा देकर बुजुर्ग से ठगी. (Photo: ITG)
उम्र के 70वें पड़ाव पर मिला शादी का ऑफर... आगे जो हुआ वो चौंका देने वाला है 
Advertisement

मकान मालिक संजीव गुप्ता ने बताया कि गेट खोला तो बदबू आई. तो हमें लगा कि कोई कुत्ता मर गया है.इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो अंदर शव था.

वही इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि पुलिस को घर से बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई.  यहां पहुंचकर  पाया गया कि एक घर में एक कमरा बंद है.वहां से काफी बदबू आ रही थी. वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इसका दरवाजा तोड़ा गया और वहां अंदर एक युवक का शव मिला है जो की फंदे से लटका हुआ था. पुलिस ने उसको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शव प्रथम दृष्टिया 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है. यह मकान बिकाऊ है इसमें कोई रहता नहीं है . दरवाजा अंदर से बंद था तो लग रहा है कि सुसाइड किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आएगी उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement