शराब पिलाई, फिर संबंध बनाए... लखनऊ में रिटायर्ड अफसर के घर के बाहर मिली लाश, कैसे हुई महिला की मौत?

UP News: लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर के बाहर महिला की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने विनीत खंड से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें कानपुर का देवेंद्र सिंह और गोमतीनगर लखनऊ का सूरज पाल शामिल है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने महिला को शराब पिलाई, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और पैसे मांगने पर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार, महिला की उम्र करीब 45 वर्ष थी. वह अलीगंज सेक्टर-बी की रहने वाली थी. देवेंद्र ने बताया कि सोमवार की रात करीब 8 बजे वह ई-रिक्शा से नवाब पुरवा ठेके पर शराब लेने गया था, तभी गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के पास महिला ने हाथ देकर उसे रोका और ई-रिक्शा में बैठ गई. रास्ते में महिला ने संबंध बनाने की बात कही और शराब पिलाने पर साथ चलने की शर्त रखी. इसके बाद देवेंद्र उसे विशाल खंड-2 स्थित सूरज की झोपड़ी ले गया, जहां तीनों ने साथ बैठकर शराब पी और फिर दोनों ने संबंध बनाए.

आरोपियों के मुताबिक, इसके बाद महिला ने पैसे मांगने शुरू कर दिए और न देने पर हंगामा करने लगी. पॉश रिहायशी इलाका होने से बदनामी के डर में दोनों उसे शांत करने लगे. इसी दौरान गुस्से में धक्का लगने से महिला का सिर पीछे रखे तख्त से टकरा गया और वह बेहोश हो गई. काफी देर तक जब वह नहीं उठी तो दोनों घबरा गए. रात करीब तीन बजे हिलाकर देखने पर शरीर में कोई हरकत नहीं मिली, तब उन्हें महिला की मौत का अहसास हुआ.

घटना के बाद दोनों आरोपी महिला की लाश को रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर के बाहर पार्क की दीवार से सटाकर बैठाकर फरार हो गए, ताकि देखने में लगे कि महिला बैठी हुई है. सुबह राहगीरों को घंटों तक यही भ्रम रहा कि महिला जीवित है. लेकिन जब महिला काफी समय तक नहीं हिली तो पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. इस दौरान महिला के शरीर पर चोट और घसीटे जाने के कई निशान मिले. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों की पहचान की. इसके बाद बुधवार को गिरफ्तार करते हुए हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

