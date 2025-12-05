scorecardresearch
 
लखनऊ: युवती पर जानलेवा हमला, पति और ससुरालवालों पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप

लखनऊ में एक युवती ने पति सतपाल सिंह और ससुरालवालों पर शादी का झांसा देकर शारीरिक, मानसिक शोषण और जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार 2 दिसंबर को घर बुलाकर गला दबाया गया और उसकी मां को भी पीटा गया. पहले भी उसने कई शिकायतें दर्ज कराई थीं. पुलिस ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए जांच तेज कर दी है.

युवती ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप (Photo: Ashish Srivastav/ITG)
राजधानी लखनऊ में एक युवती ने अपने पति और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता का कहना है कि उसे शादी का भरोसा देकर न केवल शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसे और उसकी मां को जान से मारने की कोशिश भी की गई. यह मामला चिनहट और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्रों में दर्ज मुकदमों से जुड़ा है. पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ने घटना को बेहद गंभीर प्रवृत्ति का बताया है.

ताजा घटना 2 दिसंबर 2025 की शाम 4 बजे की है. पीड़िता अपने पति सतपाल सिंह के बुलावे पर चिनहट स्थित उसके घर गई थी. सतपाल ने उसे भरोसा दिया था कि वह घर में बैठकर बात करेगा और उसे पत्नी का दर्जा देगा. लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, वहां मौजूद सतपाल के पिता गिरिश कुमार सिंह, मां पंकज सिंह, बहन रिचा सिंह, छोटे भाई की पत्नी सत्यवती और नौकर अतुल सिंह ने अचानक हमला कर दिया.

युवती ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता का कहना है कि सभी आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से गला दबाया और बुरी तरह पीटा. जब उसकी मां ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी मारा गया. 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई. पीड़िता के गले पर दबाव के निशान हैं, जबकि उसकी मां को कमर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं.

मामले की पृष्ठभूमि भी काफी गंभीर है. पीड़िता ने मार्च 2025 में सतपाल पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. युवती का आरोप है कि इसी मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए सतपाल ने 28 मई 2025 को आर्य समाज मंदिर में उससे शादी की और 4 जून को विवाह पंजीकरण भी कराया. लेकिन शादी के बाद भी उसे अपने घर नहीं ले गया और पत्नी का दर्जा नहीं दिया.

युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि सतपाल ने उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए और धमकी दी कि यदि उसने आवाज उठाई तो वह सब वायरल कर देगा. उसने यह भी कहा कि पांच वर्षों तक उसे इस्तेमाल किया गया और अब जान का खतरा है. पीड़िता ने मांग की है कि यदि उसके साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सतपाल और उसके परिवार की होगी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ने माना है कि शादी बदनीयती से की गई प्रतीत होती है और मामला गंभीर महिला अपराध की श्रेणी में आता है. डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

---- समाप्त ----
