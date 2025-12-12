प्रेम प्रसंग, ब्रेकअप, फिर घर में घुसकर फायरिंग... लखनऊ में स्कॉर्पियो सवार ने युवती को मारी गोली

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक सिरफिरे प्रेमी ने आधी रात घर में घुसकर 21 साल की युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. आरोपी युवती से पुराने प्रेम-प्रसंग को फिर से जोड़ने का दबाव बना रहा था, लेकिन दूरी बनाने पर वह हिंसक हो गया. वारदात के बाद आरोपी स्कॉर्पियो से फरार हो गया.

आपको बता दें कि गुरुवार देर रात करीब 2 बजे ये पूरी वारदात हुई. युवती अपनी बड़ी बहन और 7 साल की भांजी के साथ किराए के घर में रहती थी. बड़ी बहन ने बताया कि करीब एक साल पहले ऑर्केस्ट्रा इवेंट के दौरान छोटी बहन की मुलाकात सरोजनी नगर के माना निवासी आकाश कश्यप से हुई थी. बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया.

परिवार के अनुसार, युवती को कुछ महीनों बाद पता चला कि आकाश नशे का आदी है और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है. इसके बाद उसने दूरी बनाना शुरू कर दी. आकाश का फोन उठाना तक बंद कर दिया. लेकिन आकाश लगातार अलग-अलग नंबरों से कॉल कर उसे परेशान करता रहा. कई बार नशे में घर तक पहुंच कर गाली-गलौज भी करता था.

गुरुवार रात आरोपी आकाश 4–5 लोगों के साथ घर के बाहर पहुंचा. CCTV कैमरा तोड़ा और फिर अकेले अंदर घुस गया. बड़ी बहन ने बताया कि वह शराब के नशे में धक्का देकर कमरे में घुसा और छोटी बहन को पीटना शुरू कर दिया. गाली-गलौज की, घर का सामान तोड़ दिया. विरोध करने पर आकाश ने तमंचा निकाला और युवती पर फायरिंग कर दी. दो गोलियां चलीं- एक गोली युवती के कंधे में लगी और दूसरी हाथ में.

बड़ी बहन के मुताबिक, गोली मारने के बाद आरोपी उनकी 7 साल की बेटी की ओर बढ़ा. उसने बच्ची को भी गोली मारने की कोशिश की. बच्ची डरकर कमरे से भागी और बच गई. इसके बाद आकाश ने युवती को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी. उसके बाद घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गया.

गोली की आवाज और चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घायल युवती को तुरंत लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया. वहीं से पुलिस को सूचना दी गई. युवती का इलाज फिलहाल जारी है. पारा पुलिस ने आरोपी आकाश कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

