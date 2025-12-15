कौशांबी में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-बाइक की टक्कर में तीन दोस्तों की मौत

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा रविवार को उस समय हुआ, जब चारों युवक एक गांव में दावत (भोज) में शामिल होकर वापस लौट रहे थे.

और पढ़ें

सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान जितेंद्र रविदास, अनिल (21) और धर्मशील (20) के रूप में हुई है. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक का नाम श्री चंद बताया गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

कौशांबी के सर्किल ऑफिसर जनेश्वर प्रसाद पांडेय ने बताया कि चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और गांव से लौटते समय अचानक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चौथा युवक सड़क पर दूर जा गिरा.

हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार

Advertisement

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम का माहौल है.

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर जांच की जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें ट्रैक्टर की तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य वजह माना जा रहा है.





---- समाप्त ----