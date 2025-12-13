scorecardresearch
 
कौशांबी में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बाइक, पति-पत्नी की मौके पर मौत

कौशांबी में मनौरी–भरवारी मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में नवविवाहित दंपति की मौके पर ही मौत हो गई. शादी समारोह से लौटते समय बाइक अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टकरा गई. हादसे के वक्त पत्नी की मां दूसरी बाइक से आगे चल रही थीं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में मातम पसरा हुआ है.

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. चरवा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव के पास मनौरी–भरवारी मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े आम के पेड़ से जा टकराई. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत

मृत दंपति की पहचान प्रयागराज जिले के पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत पंतलवा बमरौली निवासी अजय (25 साल) और उनकी पत्नी राधा देवी (23 साल) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों चरवा क्षेत्र के सिरसी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अजय अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके मितुवापुर जा रहे थे.

जैसे ही दोनों समसपुर गांव के पास पहुंचे, तभी उनकी पल्सर बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क किनारे लगे आम के पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि अजय और राधा का सिर पेड़ से जा टकराया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे के वक्त राधा की मां दूसरी बाइक से कुछ दूरी पर आगे चल रही थीं. अचानक तेज आवाज सुनकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बेटी और दामाद को सड़क किनारे गिरा हुआ पाया. मौके पर पहुंचते ही दोनों को मृत अवस्था में देखकर वह फूट-फूटकर रोने लगीं. उनके चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुट गए.

गांव में पसरा मातम

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर चरवा थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. गांव और रिश्तेदारों में मातम पसरा हुआ है. शादी के कुछ समय बाद ही इस तरह की दर्दनाक मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
 

