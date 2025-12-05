scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कासगंज में दूल्हे के साले ने मचाया तांडव! कार से बारातियों को रौंदा, 3 की मौत, इस बात से था खफा

कासगंज में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के साले ने कार से दूल्हा पक्ष के पांच लोगों को रौंद दिया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हैं. यह दिल दहला देने वाली घटना गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में हुई, जहां मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई.

Advertisement
X
घटना के बाद मौके पर पहुंची कासगंज पुलिस (Photo- ITG)
घटना के बाद मौके पर पहुंची कासगंज पुलिस (Photo- ITG)

यूपी के कासगंज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई आई है, जहां एक शादी समारोह खुशियों की जगह मातम में बदल गया. डीजे बजाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दूल्हे के साले ने कार से पांच लोगों को रौंद दिया जिसमें तीन लोगों की जान चली गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह पूरी घटना बीती रात गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के जेडएस पैलेस गेस्ट हाउस की है. 

दरअसल, कासगंज में सपा नेता के बेटे की शादी समारोह चल रहा था. इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच कहासुनी हो गई. पहले तो दोनों पक्षों में मामूली बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया. 

आरोप है कि दुल्हन के चचेरे भाई के साथ दूल्हे पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी, जिससे वह युवक गुस्से से आग-बबूला हो उठा. इसी गुस्से में युवक ने अपनी कार उठाई और दूल्हे पक्ष के ताऊ, चाचा और मौसा को तेज रफ्तार कार से रौंद डाला. इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

यूपी के कासगंज में दो गुटों में हिंसा के बाद तनाव, कई लोग घायल 
कासगंज में दो समुदायों में फायरिंग  
Polices U-turn on the Kasganj shooting incident, CO stated - No one was shot.
कार पार्किंग पर 'महाभारत'! दो गुटों में चलीं गोलियां; Video 
Kasganj Violence
कासगंज में भारी पुलिस फोर्स तैनात, क्या है वजह? 
Kasganj: Clash on the road, firing between two groups, 6 people injured.
कासगंज में दो गुटों में हिंसक संघर्ष, बीच सड़क पर चलीं गोलियां 

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. शादी का माहौल चीख-पुकार और मातम में बदल गया. एक साथ तीन लोगों की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही गंजडुंडवारा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. 

Advertisement

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी युवक की तलाश की जा रही है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो. इस घटना ने परिवार को ही नहीं पूरे इलाके को झकझोर रख दिया है. 

मृतक के एक रिश्तेदार बलवीर ने कहा- हमारे घर की शादी में खुशियां थीं, लेकिन एक झगड़े ने सब कुछ उजाड़ दिया. हमारे तीन लोग एक साथ चले गए. अब क्या करें समझ नहीं आ रहा. वहीं, संदीप वर्मा (क्षेत्राधिकारी पटियाली) ने बताया कि डीजे को लेकर विवाद के बाद कार से कुचलने की सूचना मिली है. तीन लोगों की मौत हुई है, दो घायल हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement