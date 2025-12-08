UP: दुल्हन के जोड़े में युवती ने दिल्ली-हावड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार में चलाई बाइक, Video

कानपुर के नेशनल हाईवे पर दुल्हन के लाल जोड़े में एक युवती का बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो महाराजपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली-हावड़ा हाईवे का बताया जा रहा है. वीडियो में युवती सुर्ख दुल्हन के लिबास में हाईवे पर तेज रफ्तार में बाइक चलाती दिखाई दे रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि युवती ने बाइक बिना हेलमेट के और वह भी एक हाथ से चलाया, जिससे ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आईं.

वीडियो में दिख रहा है कि युवती नवोदय चौराहे के पास बाइक चलाते हुए खुद ही अपना वीडियो बना रही है. हाईवे पर भारी ट्रैफिक के बीच इस तरह बाइक चलाना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन इसके बावजूद युवती बेपरवाह नजर आई. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की और इसे सड़क सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक बताया.

दुल्हन के लिबास में युवती ने चलाई बाइक

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाइक का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है.UP 78 HY 2724, जो आरटीओ रिकॉर्ड के अनुसार सत्यम सिंह राजकुमार के नाम से रजिस्टर्ड है. यह पता चला है कि सत्यम सिंह कानपुर के पनौरी गांव के निवासी हैं. अब यह जांच का विषय है कि बाइक उसी के द्वारा दी गई थी या वीडियो में दिख रही युवती खुद मालिक है या किसी परिचित की गाड़ी चला रही थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के एसीपी अभिषेक पांडे ने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आ गया है. उन्होंने कहा वीडियो कब का है और किसका है, इसकी जांच की जा रही है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वीडियो की लोकेशन, समय और बाइक चलाने वाली युवती की पहचान की जांच में जुट गई है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है.

