scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: दुल्हन के जोड़े में युवती ने दिल्ली-हावड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार में चलाई बाइक, Video

कानपुर हाईवे पर दुल्हन के जोड़े में एक युवती का बिना हेलमेट और एक हाथ से बाइक चलाने का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में युवती ट्रैफिक नियमों की पूरी तरह अनदेखी करती दिख रही है. बाइक का नंबर सत्यम सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड मिला है. पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दुल्हन के लिबास में युवती ने चलाई बाइक (Photo: Screengrab)
दुल्हन के लिबास में युवती ने चलाई बाइक (Photo: Screengrab)

कानपुर के नेशनल हाईवे पर दुल्हन के लाल जोड़े में एक युवती का बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो महाराजपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली-हावड़ा हाईवे का बताया जा रहा है. वीडियो में युवती सुर्ख दुल्हन के लिबास में हाईवे पर तेज रफ्तार में बाइक चलाती दिखाई दे रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि युवती ने बाइक बिना हेलमेट के और वह भी एक हाथ से चलाया, जिससे ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आईं.

वीडियो में दिख रहा है कि युवती नवोदय चौराहे के पास बाइक चलाते हुए खुद ही अपना वीडियो बना रही है. हाईवे पर भारी ट्रैफिक के बीच इस तरह बाइक चलाना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन इसके बावजूद युवती बेपरवाह नजर आई. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की और इसे सड़क सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक बताया.

दुल्हन के लिबास में युवती ने चलाई बाइक

सम्बंधित ख़बरें

Flight Cancellations Force Wedding Reception to Go Online
दूल्हा-दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन हुए शामिल, IndiGo संकट का असर 
Sourav Joshi Avantika Bhatt wedding
गुलाबी लहंगे में छाईं यूट्यूबर सौरभ जोशी की दुल्हनियां! देखें कपल की ड्रीमी वेडिंग की झलक 
रास्ते से लौटी बारात, निराश हो गया दूल्हा. (Photo Representational)
इंस्टा गर्ल, बैंड-बाजा और बरेली… बारात निकली तो दुल्हन का फोन बंद, क्या है पूरी कहानी? 
Nikki Bhati dowry death (Rep Photo)
IAS अधिकारी की बेटी ने की आत्महत्या, कुछ महीने पहले लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप 
पति समेत चार पर केस दर्ज.(Photo: Representational)
'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, यहां से भाग जाओ, नहीं तो...', पत्नी को दहेज के लिए तड़पाता रहा पति 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाइक का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है.UP 78 HY 2724, जो आरटीओ रिकॉर्ड के अनुसार सत्यम सिंह राजकुमार के नाम से रजिस्टर्ड है. यह पता चला है कि सत्यम सिंह कानपुर के पनौरी गांव के निवासी हैं. अब यह जांच का विषय है कि बाइक उसी के द्वारा दी गई थी या वीडियो में दिख रही युवती खुद मालिक है या किसी परिचित की गाड़ी चला रही थी.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के एसीपी अभिषेक पांडे ने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आ गया है. उन्होंने कहा वीडियो कब का है और किसका है, इसकी जांच की जा रही है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वीडियो की लोकेशन, समय और बाइक चलाने वाली युवती की पहचान की जांच में जुट गई है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement