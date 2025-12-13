UP: शादीशुदा प्रेमी से मिलने गई विधवा महिला ने की आत्महत्या, बेटे ने दर्ज कराई शिकायत

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शादीशुदा प्रेमी से मिलने गई एक विधवा महिला ने आत्महत्या कर ली. घटना चिरगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. मृतका के बेटे ने मां के प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है.

और पढ़ें

पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है. मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि परिजनों के आरोपों के आधार पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'कोई मजाक नहीं चल रहा, टाइम पास न करें', झांसी IG ने लापरवाही पर 3 महिला सिपाहियों को किया सस्पेंड, दारोगा की लगाई क्लास

तीन साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

मृतका झांसी जिले के ककरबई थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. उसकी उम्र करीब 36 वर्ष बताई जा रही है और उसके दो बच्चे हैं. मृतका के देवर के अनुसार, बीमारी के चलते वर्ष 2021 में उसके भाई की मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद महिला अकेली रह गई थी.

Advertisement

देवर ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार रवि का घर आना-जाना था, जो चिरगांव थाना क्षेत्र में रहता है. इसी दौरान मृतका और रवि के बीच दोस्ती हो गई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. रवि पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद दोनों के बीच पिछले तीन साल से संबंध चल रहे थे.

बच्चों और परिवार ने किया विरोध

परिजनों का आरोप है कि दोनों के रिश्ते इतने गहरे हो गए थे कि महिला ने समाज और परिवार की परवाह करना छोड़ दिया था. जब भी रवि उसे बुलाता था, वह उसके पास चली जाती थी. परिवार और बच्चों ने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन महिला किसी की बात नहीं मानती थी.

बताया गया कि परसों रवि ने महिला को मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद वह घर से चली गई. इसके अगले दिन दोपहर में रवि और पुलिस महिला के बेटे के पास पहुंचे और बताया कि उसकी मां ने विषाक्त पदार्थ खा लिया है. अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी.

बेटे ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां का रवि नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध था. परसों वह उसी के पास गई थी. अगले दिन पुलिस से फोन आया कि उसकी मां ने जहर खा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई. बेटे को शक है कि उसकी मां को उसके प्रेमी ने ही विषाक्त पदार्थ खिलाया है.

Advertisement

वहीं, मृतका के देवर ने भी कहा कि महिला ने जहर खुद खाया या उसे खिलाया गया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. चिरगांव थाना पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----