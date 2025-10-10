जौनपुर में 8 साल के युग यादव की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, बाहुबली धनंजय सिंह ने किसी तरह खुलवाया जाम

जौनपुर के तेजीबाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम इंजेक्शन लगाने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई. घटना से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दी गई. पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने किसी तरह परिजनों को समझा कर जाम खुलवाया. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल, मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है.

दरअसल, तेजी बाजार थाना क्षेत्र के हैदरपुर बाजार में गुरुवार की देर शाम युग यादव (8) के पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसको लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचे. मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा युग को इंजेक्शन लगाया गया. इंजेक्शन लगाने के बाद युग की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. आनन-फानन में परिजन युग को लेकर जौनपुर जिला अस्पताल के लिए निकले. युग की हालत गंभीर देखते हुए उसे बनारस रेफर कर दिया. बनारस ले जाते वक्त रास्ते में ही युग की मौत हो गई.

घटना की जानकारी होते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए. उन्होंने मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया और पथराव शुरू कर दिया. गाड़ी और दुकान को आग के हवाले करने की कोशिश भी की गई. ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर बक्शा-तेजीबाजार-लोहिन्दा मार्ग को जाम कर दिया. घटना की सूचना पर तेजी बाजार समिति आसपास के थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंच गई.

Advertisement

खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मृतक के परिजनों को समझाया. इसके बाद किसी तरह जाम खुल सका. 8 साल के मासूम की मौत के बाद बाजार में तनाव की स्थिति बनी हुई है. जिसको लेकर बाजार में भारी पुलिस बल तैनात की गई है.

घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आतिश सिंह ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

---- समाप्त ----