scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रॉपर्टी के लिए हैवान बना 3 बहनों का इकलौता भाई... मां- बाप को मारकर बोरे में भरी लाश और फेेंक दिया नदी में

जौनपुर के अहमदपुर गांव में बेटे ने जमीन और पैसों के विवाद में अपने बुजुर्ग माता-पिता की हत्या कर शव नदी में फेंक दिए. बेटी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और आरोपी बेटे को हिरासत में लिया. शवों की तलाश जारी है. इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है.

Advertisement
X
बेटे ने मां- बाप को मारकर बोरे में भरी लाश और फेेंक दिया नदी में (Photo: itg)
बेटे ने मां- बाप को मारकर बोरे में भरी लाश और फेेंक दिया नदी में (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गयी है. यहां बेटे ने पारिवारिक और पैसों के विवाद में अपने बूढ़े मां बाप की सिर पर प्रहार कर उनकी हत्या कर दी है. हत्या को अंजाम देकर उसने दोनों के शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया. पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं शव की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

3 बहनों का इकलौता भाई था आरोपी

दरअसल, 65 साल के श्याम बहादुर अपनी 63 साल की पत्नी बबिता के साथ अहमदपुर गांव में रहते थे. श्याम बहादुर की 3 बेटी और एक बेटा था. बेटा अम्बेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कोलकाता में रहता था. पिछले 3 महीने से वो अकेला घर चला आया था. घर में मां-पिता और बेटा ही थे.

सम्बंधित ख़बरें

'किलर चाची' ने जो बताया वो कर देगा हैरान (Photo: Screengrab)
किलर चाची ने कैसे चार बच्चों की मौत को दिया अंजाम, पूरा खुलासा 
Father Killed son in Ahmedabad
अहमदाबाद में दरिंदे पिता की खौफनाक करतूत, अपने ही बेटे को जहर देकर मार डाला 
bride groom
जौनपुर में मोहम्मद खालिद दुबे के घर हुआ 'बहू भोज', चर्चा में दूल्हे के डबल सरनेम 
जौनपुर में लोगों ने बाबाओं को बेल्ट और डंडे से पीटा, वीडियो Viral 
जौनपुर में बाबाओं को भीड़ ने पीटा. (Photo: Screengrab)
पहले बेल्ट से मारा, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा... जौनपुर में बाबाओं की बेरहमी से पिटाई 

जानकारी के अनुसार आए दिन अम्बेश का माता- पिता से विवाद होता रहता था. पैसे और ज़मीन की बात को लेकर उसकी अनबन होती रहती थी. इसी दौरान बेटी वंदना ने पिता को फोन मिलाया तो उसकी बात नहीं सकी. कई बार फ़ोन मिलाने पर भी कुछ पता नहीं चला. भाई को भी फ़ोन मिलाया तो पता नहीं चला.

बेटी ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

Advertisement

13 दिसंबर को जफराबाद थाने पर वंदना द्वारा उसके माता- पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है. वंदना द्वारा बताया जाता है कि उसके माता - पिता घर पर नहीं हैं और भाई भी गायब है. पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट जाती है.

पुलिस द्वारा 15 दिसंबर को अम्बेश बरामद किया जाता है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव द्वारा जानकारी दी जाती है कि पारिवारिक और पैसे की विवाद को लेकर 8 दिसंबर की रात में अम्बेश द्वारा माता-पिता के सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया गया था. इसके बाद अंबेश ने शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया था.

अभी तक नहीं मिले शव

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि घर से 7 किलोमीटर दूर बेलाव पुल से दोनों शव को नदी में फेंक दिया गया. पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चला कर शव की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है. वहीं माता-पिता की डबल मर्डर की घटना से इलाके में चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या पारिवारिक वजह थी जिसके चलते बेटे द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement