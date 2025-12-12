हाथरस में BJP नेता की बेटी से दिनदहाड़े छेड़छाड़, बाइक सवार युवक ने मारा थप्पड़, घटना CCTV में कैद

हाथरस जिले के सिकंदराराऊ कस्बे में महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं. कस्बे के मोहल्ला नोरंगाबाद पश्चिमी में दिनदहाड़े कोचिंग से लौट रही एक छात्रा से बाइक सवार तीन मनचलों ने छेड़छाड़ की. यह छात्रा स्थानीय भाजपा मंडल महामंत्री की बेटी है.

मामले के अनुसार छात्रा अपनी सहेली के साथ कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही थी. रास्ते में पीछे से आए एक बाइक पर बैठे तीन युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और मौके से भाग निकले. इस दौरान छात्रा घबरा गई और घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी.

कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़

घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि मनचलों की यह हरकत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई. फुटेज सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तीसरे की तलाश जारी है.

डीएसपी हिमांशु माथुर ने बताया कि घटना गंभीर है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. गिरफ्तार युवकों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

छात्रा के पिता ने कहा कि दिनदहाड़े हुई छेड़छाड़ से परिवार डरा हुआ है और उनकी बेटी मानसिक रूप से परेशान है. उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

