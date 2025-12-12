scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथरस में BJP नेता की बेटी से दिनदहाड़े छेड़छाड़, बाइक सवार युवक ने मारा थप्पड़, घटना CCTV में कैद

हाथरस के सिकंदराराऊ कस्बे में भाजपा मंडल महामंत्री की बेटी से दिनदहाड़े बाइक सवार तीन मनचलों ने छेड़छाड़ की. छात्रा कोचिंग से लौट रही थी तभी आरोपी सामने से आए और गलत हरकत की. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
छात्रा से दिनदहाड़े छेड़छाड़ (Photo: Screengrab)
छात्रा से दिनदहाड़े छेड़छाड़ (Photo: Screengrab)

हाथरस जिले के सिकंदराराऊ कस्बे में महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं. कस्बे के मोहल्ला नोरंगाबाद पश्चिमी में दिनदहाड़े कोचिंग से लौट रही एक छात्रा से बाइक सवार तीन मनचलों ने छेड़छाड़ की. यह छात्रा स्थानीय भाजपा मंडल महामंत्री की बेटी है.

मामले के अनुसार छात्रा अपनी सहेली के साथ कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही थी. रास्ते में पीछे से आए एक बाइक पर बैठे तीन युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और मौके से भाग निकले. इस दौरान छात्रा घबरा गई और घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी.

कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
गोरेगांव मॉल के पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से छेड़छाड़, एक व्यक्ति गिरफ्तार 
सरकार ने बताया कि दिल्ली सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर GPS और GNSS सिग्नल इंटरफेरेंस दर्ज किए गए हैं (Photo: PTI)
दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट्स के पास फ्लाइट्स के GPS डेटा से छेड़छाड़, सरकार ने माना 
फ्लाइट में शराब, छेड़छाड़ और अश्लील नोट... एयर होस्टेस से बदसलूकी, इंजीनियर गिरफ्तार 
माफी मांगता नजर आया आरोपी.(Photo: Screengrab)
6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने पर मनचले को पुलिस ने सिखाया सबक, ऐसे पहुंचा थाने 
Shriya Saran
एक्ट्रेस की फोटोज से हो रही छेड़छाड़, AI है वजह, हुई परेशान 

घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि मनचलों की यह हरकत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई. फुटेज सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तीसरे की तलाश जारी है.

डीएसपी हिमांशु माथुर ने बताया कि घटना गंभीर है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. गिरफ्तार युवकों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

Advertisement

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

छात्रा के पिता ने कहा कि दिनदहाड़े हुई छेड़छाड़ से परिवार डरा हुआ है और उनकी बेटी मानसिक रूप से परेशान है. उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement