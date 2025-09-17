UP के हाथरस में बुजुर्ग की हत्या... खाना मांगने पर धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पिछले हफ्ते खाने को लेकर हुए विवाद के बाद 75 वर्षीय एक ग्रामीण की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने बताया कि डोरीलाल उपाध्याय का शव 13 सितंबर को केवलगढ़ी गांव के एक खेत में गहरे जख्मों के निशान के साथ मिला था. इस संबंध में उनके बेटे हरिओम की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड, मैरिज और मर्डर... दिल्ली-झारखंड में एक जैसी खौफनाक कहानी, 'कातिल' प्रेमी का ऐसा अंजाम

हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने किया बरामद

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया था. जिसके बाद मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया.

मंगलवार को एंटी-थेफ्ट यूनिट और चंदपा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने नगला भुस तिराहे के पास किशनपाल कश्यप उर्फ ​​किस्सू नामक आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया एक भाला जैसा हथियार (बल्लम) - भी बरामद कर लिया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: टूटा हाथ, सिर में धारदार हथियार का घाव...8वीं की छात्रा के रेप और हत्या से सनसनी

खाना मांगने पर पहले की गाली-गलौज, फिर कर दी हत्या

एएसपी सिंह ने कहा कि आरोपी, जो पीड़ित को बचपन से जानता था. खाने के बदले डोरीलाल के खेतों की रखवाली करता था. 12 सितंबर की रात को किशनपाल ने कथित तौर पर खाना मांगा लेकिन डोरीलाल ने उसके साथ गाली-गलौज की. जिसके बाद आरोपी ने उस पर हथियार से हमला कर दिया.

---- समाप्त ----