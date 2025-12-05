scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद: क्राइम सीरियल देखे, ऑनलाइन चाकू मंगाया, मास्क पहन घुस गया दुकान में... आंखों में मिर्च झोंक बुजुर्ग ज्वेलर को मार डाला

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद के मोदीनगर में सर्राफ गिरधारी (72) की उनकी ही दुकान में चाकू और चॉपर से हत्या कर दी गई, आरोपी अंकित गुप्ता ने लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए यू-ट्यूब (YouTube) पर क्राइम वीडियो देखकर तैयारी की थी. वह फिंगरप्रिंट मिटाने और चेहरा ढकने की तरकीबें सीखकर आया था, लेकिन मौके पर ही पकड़ा गया.

Advertisement
X
गाजियाबाद में दुकान में घुसकर सर्राफ की हत्या, हमलावर अरेस्ट (Photo- ITG)
गाजियाबाद में दुकान में घुसकर सर्राफ की हत्या, हमलावर अरेस्ट (Photo- ITG)

गाजियाबाद के मोदीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब सर्राफ गिरधारी (72) की उनकी ही दुकान में चाकू और चॉपर से हत्या कर दी गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसने भी वो खौफनाक दृश्य देखा सिहर गया. पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावर अंकित गुप्ता ने इस वारदात को अंजाम देने की तैयारी यू-ट्यूब वीडियोज देखकर की थी. उसे मौके से ही पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने इंटरनेट पर क्राइम पेट्रोल और अन्य क्राइम सीरीज के कई वीडियो देखकर लूट की योजना बनाई. वारदात के बाद पुलिस से बचने तरीके भी वीडियो से सीखने की कोशिश की. इसी तैयारी के क्रम में उसने ऑनलाइन दो चाकू, एक चॉपर और लाल मिर्च पाउडर मंगाया. उंगलियों पर टेप लपेटकर फिंगरप्रिंट मिटाने की तैयारी के साथ दुकान पहुंचा था. आरोपी ने चेहरा ढकने और लोकेशन भ्रमित करने की तरकीबें भी इंटरनेट से सीखी थीं. मगर वह मौके पर ही पकड़ लिया गया. 

आपको बता दें कि गुरुवार सुबह दुकान खुलने के बाद आरोपी अंकित गुप्ता सर्राफ की दुकान में पहुंचा और लाल मिर्च पाउडर बुजुर्ग ज्वेलर गिरधारी की आंखों में फेंकने का प्रयास किया. लेकिन दूर से फेंके जाने के कारण पाउडर का असर कम हो गया. योजना विफल होती देख आरोपी घबरा गया और तुरंत चॉपर व चाकू से गिरधारी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए.

सम्बंधित ख़बरें

फ्लाईओवर से गिरने के बाद क्षतिग्रस्त हुई कार. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद: फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ 50 फीट नीचे गिरी कार, पिता की मौत...बेटा गंभीर 
police team
'उसके AC की EMI भरता था...',कहीं और शादी करने चली प्रेमिका, घर में घुसकर मारी गोली 
Cyber fraud
ऑनलाइन दुल्हन खोज रहा था शख्स, हो गई 49 लाख की ठगी 
गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत, हादसा या सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस 
Shubham Jaiswal is mastermind of codeine racket
फर्जी फर्म, विदेशों तक सप्लाई और 5 FIR... कफ सिरप तस्कर शुभम की कहानी 
Advertisement

करीब 12 सेकेंड में ही बुजुर्ग दुकानदार गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. वारदात की निर्ममता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुकान के काउंटर और दीवार पर खून के छींटे तक पाए गए.

शोर सुनकर मृतक के बेटे रूपेंद्र और आसपास मौजूद लोग तुरंत दुकान की ओर भागे. आरोपी को पकड़कर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसको कई जगह चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने उसके पास से हथियार, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट और नकली पिस्तौल बरामद कर ली है.

घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजन बदहवाश स्थिति में हैं और स्थानीय व्यापारियों में गहरा आक्रोश है.
पुलिस ने आरोपी के मोबाइल डेटा, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, ऑनलाइन ऑर्डर और लोकेशन ट्रेल की गहन जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement