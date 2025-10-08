scorecardresearch
 

'80 करोड़ हिंदू जूते की नोक पर' कहने वाले मौलाना पर FIR, गिरफ्तारी की मांग, तलाश में पीलीभीत पुलिस

पीलीभीत में मौलाना रेहान रजा खान का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह 80 करोड़ हिंदुओं के लिए अभद्र टिप्पणी और नारेबाजी करते दिख रहे हैं. दुर्जनपुर कलां गांव की मस्जिद में दिए गए इस भड़काऊ भाषण पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया. हिंदू नेता डालचंद की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और संगठन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

पीलीभीत के मौलाना रेहान रजा खान पर एफआईआर (photo- screengrab)
पीलीभीत के मौलाना रेहान रजा खान पर एफआईआर (photo- screengrab)

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से भड़काऊ भाषण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक मौलाना रेहान रजा खान का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह 80 करोड़ हिंदुओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. पुलिस ने हिंदू नेता डालचंद की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, वहीं संगठन मौलाना की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. 

मस्जिद में दिया भड़काऊ भाषण

यह पूरा मामला पीलीभीत के थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के दुर्जनपुर कलां गांव का है. गांव के निवासी डालचंद ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि गांव की मस्जिद में कार्यरत मौलाना रेहान रजा खान ने कुछ लोगों और बच्चों के सामने भड़काऊ भाषण दिया. मौलाना ने 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी को लेकर अभद्र बातें कहीं और नारेबाजी की. मौलाना से जुड़े लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया. 

हिंदू संगठनों का विरोध और चेतावनी

यह वीडियो जैसे ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, हिंदूवादी संगठनों में रोष फैल गया. मंगलवार को सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष नितिन दीक्षित के नेतृत्व में कई हिंदू संगठन के पदाधिकारी और स्थानीय लोग थाने पहुंचे. बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करेगा. 

पुलिस ने दर्ज की FIR, कर रही विधिक कार्रवाई

क्षेत्र के सीओ प्रतीक भैया ने इस मामले पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हिंदू नेता डालचंद की तहरीर के आधार पर मौलाना रेहान राजा खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब इस मामले में विधिक कार्यवाही कर रही है. हिंदू संगठन अब जल्द से जल्द मौलाना की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं. 

