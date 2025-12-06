scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शातिर भांजी और उसका बॉयफ्रेंड... मामा के घर से चुराए 30 लाख के जेवरात, शादी के लिए भागने वाले थे दोनों

इटावा में एक लड़की अपने मामा के यहां रहती थी. उसने अपनी मामी के करीब 30 लाख के जेवरात चोरी कर अपने प्रेमी को सौंप दिए. इसके बाद वह प्रेमी से शादी करने के लिए घर से भागने की फिराक में थी. इसी बीच जेवर चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और भांजी के साथ ही उसके प्रेमी को भी अरेस्ट कर लिया.

Advertisement
X
पुलिस ने भांजी और उसके बॉयफ्रेंड को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने भांजी और उसके बॉयफ्रेंड को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)

यूपी के इटावा से चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. यहां भांजी ने प्रेमी से शादी करने की चाह में अपनी मामी के करीब 30 लाख रुपये कीमत के जेवरात पार कर दिए. ये जेवरात उसने अपने प्रेमी को सौंप दिए. मामला सामने आया तो शिकायत पुलिस तक पहुंची. पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए भांजी और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है. दोनों शादी के लिए घर से भागने की फिराक में थे.

मामला थाना बकेवर क्षेत्र के इंद्राउखी गांव का है. यहां रहने वाली कामिनी नाम की महिला ने पुलिस से शिकायत में कहा कि घर में रखे जीवन भर की जमा-पूंजी से तैयार जेवरात अचानक गायब हो गए हैं. जेवरों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये बताई गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की. इस दौरान सामने आया कि चोरी घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा की गई है, क्योंकि अलमारियों और लॉकर के बारे में बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं हो सकती थी.

Etawah cunning niece boyfriend stole jewelry 30 lakh mami home

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका की एक महिला अधिकारी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर हमला कर दिया. (Photo: AP )
एक्स-बॉयफ्रेंड के घर में 'पुलिस वाली' का बवाल, सामने पड़ी नई गर्लफ्रेंड को जमकर पीटा 
बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची थी प्रेमिका. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड ने कर दिया कांड... बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची, रात के 3 बजे चाकू से मार डाला 
पांच महीने से जेल में बंद है महिला का पति. (Photo: Representational)
जिस पत्नी के कत्ल में पति जेल में बंद, वो बॉयफ्रेंड के साथ मिली जिंदा 
जहां रुकी थी महिला, वहां का सात हजार रुपये था एक दिन का किराया. (Photo: Screengrab)
अफगानिस्तान में बॉयफ्रेंड, PAK में भाई... फाइव-स्टार में रह रही महिला अरेस्ट  
पुलिस पहुंची तो कार में बैठी मिली लड़की. (Photo ITG)
लग्जरी कार, लूट और नाकाबंदी… नर्सिंग कर चुकी लड़की बनी बॉयफ्रेंड की क्राइम पार्टनर 

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड ने कर दिया कांड... बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची, रात के 3 बजे चाकू से मार डाला, फिर खुद को दिए जख्म

जांच टीम ने घर में रहने वाली कामिनी की भांजी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने चोरी की बात कबूल कर ली. पुलिस का कहना है कि भांजी पिछले कुछ समय से अपने मामा-मामी के घर रह रही थी. उसे पता हो गया था कि मामी अपने जेवर कहां रखती हैं. भरोसे का फायदा उठाकर भांजी ने दो-तीन महीनों में मौका पाकर सारे जेवर निकाल लिए और उन्हें अपने प्रेमी 22 वर्षीय योगेश को दे दिए.

Advertisement

प्रेमी ने शादी का झांसा देकर बार-बार जेवर मंगवाए थे. जब सभी जेवर उसके हाथ आ गए तो दोनों शादी के लिए भागने की तैयार करने लगे. लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण इससे पहले ही दोनों को पकड़ लिया गया. 

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पास से सोने की चेन, मंगलसूत्र, झुमके, अंगूठियां, पायल, करधनी और अन्य सभी जेवरात बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 30 लाख रुपये है. पुलिस ने भांजी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement