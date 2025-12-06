शातिर भांजी और उसका बॉयफ्रेंड... मामा के घर से चुराए 30 लाख के जेवरात, शादी के लिए भागने वाले थे दोनों

यूपी के इटावा से चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. यहां भांजी ने प्रेमी से शादी करने की चाह में अपनी मामी के करीब 30 लाख रुपये कीमत के जेवरात पार कर दिए. ये जेवरात उसने अपने प्रेमी को सौंप दिए. मामला सामने आया तो शिकायत पुलिस तक पहुंची. पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए भांजी और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है. दोनों शादी के लिए घर से भागने की फिराक में थे.

मामला थाना बकेवर क्षेत्र के इंद्राउखी गांव का है. यहां रहने वाली कामिनी नाम की महिला ने पुलिस से शिकायत में कहा कि घर में रखे जीवन भर की जमा-पूंजी से तैयार जेवरात अचानक गायब हो गए हैं. जेवरों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये बताई गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की. इस दौरान सामने आया कि चोरी घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा की गई है, क्योंकि अलमारियों और लॉकर के बारे में बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं हो सकती थी.

जांच टीम ने घर में रहने वाली कामिनी की भांजी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने चोरी की बात कबूल कर ली. पुलिस का कहना है कि भांजी पिछले कुछ समय से अपने मामा-मामी के घर रह रही थी. उसे पता हो गया था कि मामी अपने जेवर कहां रखती हैं. भरोसे का फायदा उठाकर भांजी ने दो-तीन महीनों में मौका पाकर सारे जेवर निकाल लिए और उन्हें अपने प्रेमी 22 वर्षीय योगेश को दे दिए.

प्रेमी ने शादी का झांसा देकर बार-बार जेवर मंगवाए थे. जब सभी जेवर उसके हाथ आ गए तो दोनों शादी के लिए भागने की तैयार करने लगे. लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण इससे पहले ही दोनों को पकड़ लिया गया.

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पास से सोने की चेन, मंगलसूत्र, झुमके, अंगूठियां, पायल, करधनी और अन्य सभी जेवरात बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 30 लाख रुपये है. पुलिस ने भांजी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

