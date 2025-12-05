scorecardresearch
 
गर्लफ्रेंड ने कर दिया कांड... बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची, रात के 3 बजे चाकू से मार डाला, फिर खुद को दिए जख्म

नागपुर में खौफनाक घटना सामने आई है. यहां गर्लफ्रेंड ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने खुद को भी घायल कर लिया, लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आ गया. फिलहाल आरोपी लड़की अस्पताल में भर्ती है, जहां से छुट्टी मिलते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी.

बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची थी प्रेमिका. (Photo: Screengrab)
बॉयफ्रेंड के रूम पर पहुंची थी प्रेमिका. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के नागपुर में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां नंदनवन पुलिस थाना क्षेत्र में एक लड़की ने अपने प्रेमी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. इसके बाद आत्महत्या दिखाने के लिए प्रेमिका ने खुद को भी जख्म दिए. पुलिस ने प्रेमिका के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल प्रेमिका को इलाज के लिए नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालत ठीक होने पर उसकी गिरफ्तारी होगी.

नंदनवन थाने के इंस्पेक्टर विनायक कोली ने बताया कि मृतक का नाम बालाजी कल्याणे है, जो मूल रूप से नांदेड़ का रहने वाला है. वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने नागपुर में किराए पर रह रहा था. बालाजी कल्याणे का 25 साल की रति देशमुख के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. रति भी नांदेड़ की रहने वाली थी.

यह भी पढ़ें: प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को पीट-पीटकर मार डाला, हिरासत में आरोपी की भी हार्ट अटैक से मौत, मोरबी में दहला देने वाली वारदात

वह शहर के एक कॉलेज में बीएएमएस कर रही है. रति और बालाजी के बीच अफेयर बीते कुछ सालों से चल रहा था. कुछ दिनों से बालाजी को शक हो रहा था कि अब रति का प्रेम-प्रसंग किसी और के साथ हो गया है. इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे. घटना के दिन रति बालाजी के कमरे पर पहुंची. रात को करीब तीन बजे रति ने चाकू से बालाजी के गले पर चार से पांच वार किए, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद रति जोर-जोर से बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगी, ताकि किसी को शक न हो. रति का शोर सुनकर दूसरे कमरे में सोए बालाजी के दोस्त जाग गए और तुरंत मौके पर पहुंचे. बालाजी के दोस्तों ने बालाजी और रति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बालाजी को मृत घोषित कर दिया. वहीं रति को चोट आई है. उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने प्रेमिका रति देशमुख के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी होते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
