इटावा: बहन की शादी का कार्ड देने निकले भाई और मामा की मौत, रोडवेज बस से टकरा गई थी बाइक

इटावा में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी से पहले खुशियों भरा घर मातम में बदल दिया. घटना थाना बकेवर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुई, जहां उरई डिपो की रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई. हादसे में जान गंवाने वाले दोनों रिश्ते में मामा और भांजे थे.

जानकारी के अनुसार, कानपुर देहात के रहने वाले 28 वर्षीय सर्वेश कुमार अपनी बहन की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले थे. उनके साथ उनके मामा शिवशंकर, उम्र 30 वर्ष, निवासी बकेवर भी थे. घर में बहन की शादी 29 नवंबर को होनी थी. कार्ड बांटकर दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे. तभी नेशनल हाईवे पर उनकी बाइक आगे जा रही रोडवेज बस से टकरा गई.

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मामा शिवशंकर की मौके पर ही मौत हो गई. सर्वेश गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान कुछ घंटों में ही सर्वेश ने भी दम तोड़ दिया. दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. शादी के घर में सन्नाटा पसर गया. दुल्हन का रो रोकर बुरा हाल है. परिजन कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में घर में शहनाई बजनी थी, लेकिन अब रोने की आवाजें गूंज रही हैं. गांव में भी शोक का माहौल है और लोग इस घटना से दुखी हैं.

---- समाप्त ----