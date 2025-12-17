स्कूल में कंडोम ले जाने पर डांट और घर में थप्पड़, 11 साल का बच्चा घर से भागा, फिर...

लखनऊ के इंदिरानगर इलाके से घर छोड़कर अहमदाबाद पहुंचा 11 वर्षीय किशोर सोमवार रात पुलिस और परिजनों के साथ सुरक्षित लखनऊ लौट आया. पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है.

और पढ़ें

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 10 दिसंबर को किशोर स्कूल में कंडोम लेकर पहुंचा था. साथियों ने यह बात देख ली और शिकायत प्रिंसिपल से कर दी. इसके बाद स्कूल में उसे डांट पड़ी और अभिभावकों को बुलाया गया. जब वह घर लौटा तो मां ने उसे थप्पड़ मार दिया. इसी बात से नाराज होकर वह साइकिल लेकर घर से निकल गया.

घर वापस लौटा 11 साल का बच्चा

एसीपी गाजीपुर अनितया विक्रम सिंह के अनुसार बच्चे को समझा बुझाकर शांत किया गया. मंगलवार दोपहर उसके बयान दर्ज किए गए. किशोर ने बताया कि वह साइकिल से रेलवे स्टेशन पहुंचा और साइकिल वहीं खड़ी कर दी. इसके बाद वह एक ट्रेन में बैठ गया.

ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति से उसने पूछा कि ट्रेन कहां जा रही है. उस व्यक्ति ने बताया कि ट्रेन अहमदाबाद जा रही है. इसके बाद वह उसी ट्रेन से अहमदाबाद पहुंच गया. अहमदाबाद में उसकी मुलाकात एक फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति से हुई, जिसके साथ वह एक दिन तक रुका.

Advertisement

नाराज होकर घर से निकला था बच्चा

अगले दिन उसी व्यक्ति की मदद से किशोर ने अपने पिता से फोन पर बात की और घर लौटने की इच्छा जताई. इसके बाद वीडियो कॉल पर परिवार से बातचीत हुई. परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम अहमदाबाद पहुंची और बच्चे को बरामद कर सुरक्षित लखनऊ ले आई. इसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया.

---- समाप्त ----