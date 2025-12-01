बुलंदशहर: प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने मुस्लिम ने खरीदा मकान, पड़ोसियों ने किया विरोध, पलायन की बात पर आया पुलिस का बयान

Uttar Pradesh: बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित प्राचीन हनुमान टीला मंदिर के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने को लेकर हिंदू पड़ोसियों में रोष है. पड़ोसियों ने इसे 'लैंड जिहाद' बताते हुए मंदिर में प्ले कार्ड्स लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपने मकानों पर 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर लगा दिए हैं. पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है.

खरीदार बोला- मैं मकान वापस कर सकता हूं

मकान बेचने वाले प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत थी और आस-पास के लोगों ने नहीं खरीदा, इसलिए उन्होंने यह मकान सलीम उर्फ बब्लू को बेच दिया था. वहीं, मकान खरीदने वाले सलीम ने भी कहा है कि उसने अभी मकान पर कब्जा नहीं लिया है और वह अब इस मकान में रहने का इच्छुक नहीं है. सलीम ने कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति यह मकान खरीदना चाहता है, तो वह इसे खरीद सकता है.

पलायन जैसी कोई बात नहीं: एसएसपी

एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदीप शर्मा पिछले एक साल से मकान बेचना चाहते थे. उन्होंने यह मकान 17 अक्टूबर 2025 को सलीम उर्फ बब्लू को बेच दिया था. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पलायन जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है.

उन्होंने बताया कि सलीम भी अब मकान वापस करने को तैयार है, जिसे आस-पास का कोई व्यक्ति या स्वयं प्रदीप शर्मा भी खरीद सकते हैं. अभी भी प्रदीप शर्मा ही परिवार सहित उस मकान में रह रहे हैं. पुलिस मौके पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.

