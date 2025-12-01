scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुलंदशहर: प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने मुस्लिम ने खरीदा मकान, पड़ोसियों ने किया विरोध, पलायन की बात पर आया पुलिस का बयान

बुलंदशहर के खुर्जा में हनुमान मंदिर के सामने मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने पर हिंदू पड़ोसियों ने विरोध किया और अपने घरों पर 'बिकाऊ है' के पोस्टर लगाए. मकान बेचने वाले प्रदीप शर्मा ने इसे पैसे की जरूरत बताया. खरीदार सलीम ने कहा है कि उसने अभी कब्जा नहीं लिया है और वह मकान वापस करने को तैयार है.

Advertisement
X
बुलंदशहर में मकान बेचने पर रार (Photo- ITG)
बुलंदशहर में मकान बेचने पर रार (Photo- ITG)

Uttar Pradesh: बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित प्राचीन हनुमान टीला मंदिर के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने को लेकर हिंदू पड़ोसियों में रोष है. पड़ोसियों ने इसे 'लैंड जिहाद' बताते हुए मंदिर में प्ले कार्ड्स लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपने मकानों पर 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर लगा दिए हैं. पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है.

खरीदार बोला- मैं मकान वापस कर सकता हूं 

मकान बेचने वाले प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत थी और आस-पास के लोगों ने नहीं खरीदा, इसलिए उन्होंने यह मकान सलीम उर्फ बब्लू को बेच दिया था. वहीं, मकान खरीदने वाले सलीम ने भी कहा है कि उसने अभी मकान पर कब्जा नहीं लिया है और वह अब इस मकान में रहने का इच्छुक नहीं है. सलीम ने कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति यह मकान खरीदना चाहता है, तो वह इसे खरीद सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Notorious criminal Jitendra alias Jitu arrested in Bulandshahr (Photo- ITG)
गंजेपन का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने वाला बदमाश जीतू गिरफ्तार!  
Bulandshahr police recovering pistol from accused husband (Photo- Screengrab)
बुलंदशहर में 'तमंचा रिकवरी' के लिए पुलिस ने दी ट्रेनिंग! वीडियो वायरल  
Rape victim Meet DIG
पुलिसकर्मियों से बचते हुए गैंगरेप पीड़िता दौड़ती हुई DIG के पास पहुंची, फिर... 
थार पर खड़े होकर कुछ युवकों ने जमकर पैसे लुटाए (Photo: Screengrab)
Thar से नोटों की बारिश, पैसे पकड़ने के लिए हो गई मारामारी- VIDEO  
मेले टूटकर गिरा झूला, बच्ची की मौत. (Photo: Representational)
बुलंदशहर के मेले में हादसा... अचानक गिरा झूला, 6 साल की बच्ची की मौत 

पलायन जैसी कोई बात नहीं: एसएसपी

एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदीप शर्मा पिछले एक साल से मकान बेचना चाहते थे. उन्होंने यह मकान 17 अक्टूबर 2025 को सलीम उर्फ बब्लू को बेच दिया था. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पलायन जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है. 

Advertisement

उन्होंने बताया कि सलीम भी अब मकान वापस करने को तैयार है, जिसे आस-पास का कोई व्यक्ति या स्वयं प्रदीप शर्मा भी खरीद सकते हैं. अभी भी प्रदीप शर्मा ही परिवार सहित उस मकान में रह रहे हैं. पुलिस मौके पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement