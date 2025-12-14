BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भड़काऊ बयान

बागपत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान सामने आया है. डगरपुर गांव में आयोजित योग के एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने गौ-हत्या, विशेष समुदाय, पश्चिम बंगाल की राजनीति और भू-माफियाओं को लेकर ऐसे बयान दिए, जिनसे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है. कार्यक्रम में बोलते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि “गाय हमारी माता है और मां की रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है. अगर कोई गाय की गर्दन काटता है तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए.” विधायक के इस बयान के बाद सभा स्थल पर मौजूद लोगों में भी खलबली मच गई.

और पढ़ें

यहीं नहीं, विधायक ने विशेष समुदाय के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और पशु की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि “आसमानी किताब में गाय के दूध को शिफा बताया गया है, इसके बावजूद ये लोग गाय को काटते हैं. जो गाय को काटता है, वह इस्लाम को नहीं मानता.”

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: 'विधायक को चपरासी बना दिया, किसी को फर्क नहीं पड़ता...', जाम में फंसे BJP MLA नंदकिशोर गुर्जर का फूटा गुस्सा

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर भी दिया बयान

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान ने भी विवाद को और हवा दे दी है. नंदकिशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि “जिस विधायक ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की ईंट रखी है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. अगर उत्तर प्रदेश में कोई बाबर के नाम की ईंट रख देता तो उसे यमलोक पहुंचा दिया जाता.”

Advertisement

भू-माफियाओं के खिलाफ बोलते हुए विधायक ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने खुले मंच से यूपी पुलिस से कहा कि “अगर कोई भू-माफिया जमीन पर कब्जा करता है तो उसके मकान पर बुलडोजर चला देना चाहिए और पुलिस को सीने में गोली मारकर एनकाउंटर कर देना चाहिए.”

---- समाप्त ----