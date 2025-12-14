scorecardresearch
 
BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भड़काऊ बयान

बागपत में बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मंच से ऐसा विवादित बयान दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में भी खलबली मच गई. विधायक ने गौ-हत्या करने वालों की ‘गर्दन काटने’ की बात की. साथ ही विशेष समुदाय पर तीखा प्रहार कर पशु नाम लेकर भी बुलाया.

बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर. (File Photo: ITG)
बागपत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान सामने आया है. डगरपुर गांव में आयोजित योग के एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने गौ-हत्या, विशेष समुदाय, पश्चिम बंगाल की राजनीति और भू-माफियाओं को लेकर ऐसे बयान दिए, जिनसे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है. कार्यक्रम में बोलते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि “गाय हमारी माता है और मां की रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है. अगर कोई गाय की गर्दन काटता है तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए.” विधायक के इस बयान के बाद सभा स्थल पर मौजूद लोगों में भी खलबली मच गई.

यहीं नहीं, विधायक ने विशेष समुदाय के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और पशु की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि “आसमानी किताब में गाय के दूध को शिफा बताया गया है, इसके बावजूद ये लोग गाय को काटते हैं. जो गाय को काटता है, वह इस्लाम को नहीं मानता.”

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर भी दिया बयान

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान ने भी विवाद को और हवा दे दी है. नंदकिशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि “जिस विधायक ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की ईंट रखी है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. अगर उत्तर प्रदेश में कोई बाबर के नाम की ईंट रख देता तो उसे यमलोक पहुंचा दिया जाता.” 

भू-माफियाओं के खिलाफ बोलते हुए विधायक ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने खुले मंच से यूपी पुलिस से कहा कि “अगर कोई भू-माफिया जमीन पर कब्जा करता है तो उसके मकान पर बुलडोजर चला देना चाहिए और पुलिस को सीने में गोली मारकर एनकाउंटर कर देना चाहिए.”

