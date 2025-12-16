scorecardresearch
 
नदी में झुका टाइगर, पानी से निकले भयानक जीव ने कर दिया अटैक... खौफनाक VIDEO वायरल

बिजनौर के ढिकाला जोन से रामगंगा नदी किनारे बाघ और मगरमच्छ के बीच हुआ रोमांचक सामना कैमरे में कैद हो गया. पानी पीने आए बाघ पर मगरमच्छ ने हमला किया, लेकिन बाघ की फुर्ती से उसकी जान बच गई. जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टाइगर जिंदा है! यूं बचा मौत के मुंह से (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से वन्यजीव प्रेमियों के लिए रोमांच से भरपूर एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो कालागढ़ क्षेत्र के ढिकाला जोन का है, जो विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है. रामगंगा नदी के किनारे का ये वीडियो जंगल के खतरनाक और रोमांचक सच को बयां करता है.

बताया जा रहा है कि जंगल सफारी पर आए पर्यटकों ने रामगंगा नदी के पास एक बाघ को घूमते हुए देखा. बाघ धीरे-धीरे नदी की ओर बढ़ा और पानी पीने के लिए जैसे ही नदी के किनारे झुका, तभी पानी में छिपे एक मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया. यह दृश्य कुछ ही सेकंड का था, लेकिन बेहद डरावना और रोमांचक रहा.

हालांकि, बाघ ने अपनी फुर्ती और सतर्कता का परिचय देते हुए तुरंत छलांग लगाई और पीछे हट गया, जिससे वह मगरमच्छ का शिकार बनने से बाल-बाल बच गया. इस अप्रत्याशित संघर्ष को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

ढिकाला जोन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रमुख क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं. रामगंगा नदी इस क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाती है और यहां बाघों के साथ-साथ मगरमच्छ और घड़ियालों का भी प्राकृतिक आवास है. ऐसे में नदी के आसपास वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं कभी-कभी देखने को मिलती हैं.

वीडियो की पुष्टि करते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि यह वीडियो ढिकाला जोन के रामगंगा नदी क्षेत्र का ही है और इसे एक पर्यटक द्वारा जंगल सफारी के दौरान रिकॉर्ड किया गया है. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मगरमच्छों की अच्छी-खासी संख्या है, ऐसे में यह घटना स्वाभाविक वन्यजीव व्यवहार का उदाहरण है.

निदेशक ने पर्यटकों से अपील की है कि वे पार्क के नियमों का सख्ती से पालन करें, वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उनके प्राकृतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें. यह वीडियो जहां रोमांच पैदा करता है, वहीं जंगल की अनिश्चित और खतरनाक प्रकृति की भी याद दिलाता है.
 

 

 

