फेरों से पहले दहेज की डिमांड... ब्रेजा कार और 20 लाख पर अड़ा दूल्हा... थाने ले गई पुलिस, फिर टूटी शादी

यूपी के बरेली में दहेज लोभ की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. यहां फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने ब्रेजा कार और 20 लाख रुपये की डिमांड कर दी. इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. काफी देर तक हंगामा होता रहा. पुलिस दूल्हा और उसके परिजनों को थाने ले गई. इसके बाद ये शादी टूट गई.

बारात घर में सजा रह गया मंडप और स्टेज. (Photo: Screengrab)
यूपी के बरेली में फेरों से पहले दूल्हा और उसके परिजन कार और 20 लाख रुपए की मांग करने लगे. काफी समझाने के बाद भी वे नहीं माने. इसको लेकर बारात में रातभर हंगामा हुआ. जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता और जीजा को कस्टडी में ले लिया. सुबह तक दोनों पक्षों के बीच विवाद चलता रहा. और अंत में शादी टूट गई.

दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी रह गई. शादी की खुशियां काफूर हो गईं. थाना कैंट पुलिस का कहना है कि दुल्हन पक्ष की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने कहा कि हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची. कुछ लोगों को थाने में पूछताछ के लिए लाया गया. किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिली. पीड़ित पक्ष से जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार की युवती की शादी करीब आठ महीने पहले नई बस्ती थाना प्रेम नगर के युवक के साथ तय हुई थी. मई में शहर के होटल में इंगेजमेंट हुई. लड़की पक्ष का का कहना है कि इंगेजमेंट में उनका तीन लाख खर्च हुआ था. परिवार के लोगों का कहना है कि लड़के को सोने की अंगूठी, चेन और 5 लाख कैश दिए थे.

दो दिन पहले लड़की पक्ष के लोग लग्न लेकर पहुंचे. इस दौरान लड़की पक्ष ने एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के साथ ही बतौर शगुन एक लाख बीस हजार रुपए कैश दिए. शुक्रवार की देर रात सदर बाजार में बारात आई. यहां लड़की पक्ष ने धूमधाम से बारात का स्वागत किया.

यह भी पढ़ें: CAG अफसर ने लौटाए लाखों, सिर्फ एक रुपये और नारियल लेकर की शादी... बोले- संस्कारी जीवनसाथी ही मेरा असली दहेज

रातभर सब ठीक-ठाक चला. शादी के दौरान फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपए कैश और एक कार की मांग कर दी. काफी समझाने के बाद भी दूल्हा और उसके परिवार के लोग नहीं माने. कार की जगह कहने लगे कि कैश भुगतान कर दो. इस दौरान बारात में हंगामा चलता रहा. दूल्हा पक्ष बारात वापस लौटाकर ले जाने लगा. सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता, और जीजा को कस्टडी में लिया.

लड़की पक्ष ने लगाए ये आरोप

इस मामले में लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी कराने वाले ने भी उन्हें गुमराह किया. लड़की पक्ष ने कहा कि शादी में भी करीब 15 लाख रुपए खर्च आया. इसके साथ ही रस्म के तौर पर बारात में भी दूल्हे को और उसके परिजनों को सोने की चेन अंगूठी और नकदी दी गई. हालांकि कुछ लोग दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने को लेकर प्रयास करते रहे. दोपहर तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस से लिखित शिकायत नहीं की गई.

दुल्हन के पिता ने कहा कि बारात में अचानक बीस लाख रुपए और कार की डिमांड करने लगे. हमने समझाया, मगर नहीं माने. गाड़ी की जगह रुपए दिए, मना कर दिए. इसके बाद हंगामा हुआ. पुलिस में शिकायत की है. अभी लिखित में शिकायत नहीं दर्ज कराई है. हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, बारात लौट गई है. 8 महीने पहले शादी तय हुई थी. हमारे लगभग 30 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं.

