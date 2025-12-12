तीन मासूमों को जिंदा दफनाने जा रहा था बाप, घर में खोद लिए थे गड्डे... रूह कंपा देगी बस्ती की ये कहानी

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के एक गांव में एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी. इसमें एक कलयुगी बाप अपने ही 3 मासूम बच्चों की कब्रगाह बनाने जा रहा था, वो भी घर के अंदर. मतलब गड्ढा खोदकर उन्हें जिंदा दफन करने जा रहा था लेकिन बच्चों की चीख पुकार ने उन्हें बचा लिया और किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी. इससे पहले आरोपी पिता कोई खौफनाक कदम उठाता ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गयी और उसकी मंशा पर पानी फिर गया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें उनकी मां को सौंप दिया.

नशे में धुत्त रहता, झाड़ फूंक करता था

दरअसल, परसरामपुर थाना के नंदनगर गांव का रहने वाला मोहम्मद इरफान अपने तीनों बच्चों के लिए जल्लाद बन गया. वह घर में ही गड्ढा खोदकर उन सभी को जिंदा दफ्न करने जा रहा था. आरोपी पिता इरफान साइको बताया जा रहा है. वह 24 घंटे भांग के नशे में धुत्त रहता है, झाड़ फूंक करता है और आए दिन अपनी पत्नी और बच्चों को जल्लादों की तरह पीटता था. 2 दिन पहले उसने अपनी पत्नी को जमकर पीटा जिसके बाद पत्नी के मायके वाले आए और अपनी बेटी को साथ ले गए, लेकिन तीनों बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया.

सर्दी के मौसम में बच्चों के सुलाता था घर के बाहर

इसके बाद साइको पिता अपने तीन मासूम बच्चों को मारने पीटने लगा. आस पास के लोग जब बच्चों को कपड़े देते थे तो उनको जला देता था, साइको पिता यहीं नहीं रुका , वह अपने मासूम बच्चों को इतना प्रताड़ित करने लगा कि उनको सर्दी के मौसम में बाहर सोने को मजबूर करता था. मासूम बच्चे भीषण सर्दी में खुले बरामदे में सोने को मजबूर थे. हद तो तब हो गई जब उस ने कमरे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और बच्चों को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश करने लगा.

गड्ढे में डालने जा रहा था बच्चों को

पहले उसने बच्चों को जमकर पीटा फिर कमरे के गड्ढे में दफन करने की कोशिश करने लगा. बच्चों के रोने की आवाज सुन कर आसपास के लोग दौड़े. पुलिस भी सूचना पर तत्काल पहुंची और जब घर के अंदर सब लोग घुसे तो उनकी रूह कांप गई. डरे सहमे बच्चे कमरे ने दुबके मिले और आरोपी फरार हो गया. घर में बड़ा सा गड्ढा था. बच्चों ने बताया कि पिता गड्ढे में उनको डाल रहा था.पुलिस ने तीनों बच्चों को रेस्क्यू कर बचा लिया, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई और कुछ ही देर में पुलिस ने आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया.

कमरे में खुदा हुआ था बड़ा सा गड्ढा

वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी एसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि पीआरबी से सूचना मिली कि परसरामपुर थाना के नंदनगर का रहने वाला इरफान अपने तीन बच्चों 11 वर्षीय माहीनूर, 9 वर्षीय अमीन और 6 वर्षीय महजबीन को कई दिनों से प्रताड़ित कर रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है. घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल एक्टिव हुई. पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो एक कमरे में बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था. पास में गड्ढा खोदने में इस्तेमाल फावड़ा भी मिला. बच्चों और आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो पता चला कि बच्चों को जिंदा दफन करने के लिए गड्ढा खोद कर रखा था. तीनों बच्चों को पुलिस ने बचा लिया. बच्चों की मां को घटना की सूचना दी गई है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है.

