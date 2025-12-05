scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बरेली में रफ्तार का कहर, कार ट्रॉली से टकराई, दो की मौत, छह घायल

बरेली के खेलम गांव के पास तेज रफ्तार कार आलू से भरी ट्रॉली से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. कार चालक शेखर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यातायात बहाल कर दिया.

Advertisement
X
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)

यूपी के बरेली में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार आलू से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चे सहित छह लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना खेलेम गांव के पास हुई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कार ट्रॉली के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे की सूचना रात करीब 11 बजकर 5 मिनट पर पीसीआर को मिली. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया.

हादसे में दो लोगों की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Bulldozer action continues in Bareilly on second day
बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, बारात घर ध्वस्त 
bulldozer action continues in bareilly development authority
बरेली में बारात घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर 
SIR की वजह से कई शख्स अपने परिवार से दोबारा बातचीत कर रहे हैं. Photo PTI
लव मैरिज कर माता-पिता से अलग हुए, अब SIR ने मिलवाया... 3 परिवारों की कहानी 
SIR ने शख्स को अपनों से मिलाया 
40 साल बाद परिवार से मिले ओमप्रकाश (Photo: Screengrab)
15 साल की उम्र में घर से भागा, दिल्ली में धर्म बदला…SIR सर्वे ने 40 साल बाद परिवार से मिलाया 

कार चालक शेखर सिंह (35), निवासी संजय नगर, की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं धनुष पाल (28), निवासी भुड़ा सिरोली, ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल कुणाल मौर्य और बृजपाल, दोनों बरेली के निवासी, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवां से जिला अस्पताल रेफर किया गया.

अन्य घायलों में शेखर सिंह का 10 वर्षीय बेटा अर्नव, विशाल राजपूत (20) और नितिन चक्रवर्ती (22) शामिल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है.

Advertisement

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को जानकारी दे दी गई है. क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद उसी समय यातायात बहाल कर दिया गया. सर्किल अधिकारी ने बताया कि हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement