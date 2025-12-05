बरेली में रफ्तार का कहर, कार ट्रॉली से टकराई, दो की मौत, छह घायल

यूपी के बरेली में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार आलू से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चे सहित छह लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना खेलेम गांव के पास हुई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कार ट्रॉली के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे की सूचना रात करीब 11 बजकर 5 मिनट पर पीसीआर को मिली. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया.

हादसे में दो लोगों की मौत

कार चालक शेखर सिंह (35), निवासी संजय नगर, की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं धनुष पाल (28), निवासी भुड़ा सिरोली, ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल कुणाल मौर्य और बृजपाल, दोनों बरेली के निवासी, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवां से जिला अस्पताल रेफर किया गया.

अन्य घायलों में शेखर सिंह का 10 वर्षीय बेटा अर्नव, विशाल राजपूत (20) और नितिन चक्रवर्ती (22) शामिल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को जानकारी दे दी गई है. क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद उसी समय यातायात बहाल कर दिया गया. सर्किल अधिकारी ने बताया कि हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

