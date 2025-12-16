scorecardresearch
 
लाल बत्ती और हूटर...बांदा में ADM लिखी बोलेरो ने सड़क पर काटा बवाल फिर जा भिड़ी डिवाइडर से

बांदा में ADM लिखी बोलेरो गाड़ी ने देर शाम शहर की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया. लाल बत्ती और हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार में दौड़ रही गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई. हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक के शराब के नशे में होने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बांदा में ADM लिखी बोलेरो ने काटा बवाल फिर जा भिड़ी डिवाइडर से (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के बांदा में देर शाम एक ADM लिखी  बोलेरो गाड़ी ने जमकर बवाल काटा. हंगामा ऐसा की लोग हैरानी में पड़ गए. लाल बत्ती जलाकर और हूटर बजा बजाकर चालक ने सबको हिला डाला, मानो पूरा बांदा सिर पर उठा लिया हो. इसके बाद गाड़ी सामने डिवाइडर से जा टकराई.आसपास के लोग बाल बाल बच गए. हादसा होने के बाद पब्लिक इकट्ठा हो गयी और पुलिस को सूचना दी. लेकिन पुलिस के आने के पहले ही ड्राइवर गाड़ी लेकर रफूचक्कर हो गया. 

मौजूद लोगों का कहना है कि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी है. हादसे के बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर बुरी तरह शराब के नशे में था. वो भी बाल बाल बच गया. गाड़ी ADM न्यायिक की बताई जा रही है, जो कांट्रेक्ट बेस पर आने जाने के लिए लगाई गई है. फिलहाल शहर में इस गाड़ी के हंगामे से लोग काफी परेशान नजर आए. लोगों ने जिले के बड़े अफसरों को फोन से मामले की सूचना दे दी है जिस पर अब जांच शुरू कर दी गयी है.

दरअसल, कोतवाली क्षेत्र के पॉश इलाके बाबूलाल चौराहे के पास एक ADM लिखी बोलेरो गाड़ी शहर के कई इलाकों में तेज रफ्तार से लाल बत्ती और हूटर बजाते हुए जमकर हंगामा मचाये हुए थी. लोग ADM लिखा होने से कुछ देर के लिए परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या है? तभी कार डिवाइडर से जा भिड़ी. एयर बैग खुलने से ड्राइवर बाल बाल बच गया.

इसके साथ ही आसपास के लोग भी बच गए. गाड़ी भिड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस के पंहुचने से पहले गाड़ी का चालक गाड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ. स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है.
 
 

